Riparte dopo 14 anni l'Unione del Nisi - Area delle Terme: De Luca eletto presidente - Tempostretto

Ne fanno parte i comuni di Fiumedinisi (capofila), Nizza di Sicilia e Alì Terme

FIUMEDINISI – Nel palazzo comunale di Fiumedinisi si è svolta la prima seduta della Giunta dell’Unione dei Comuni “Valle del Nisi – Area delle Terme”, alla presenza dei sindaci di Fiumedinisi, Giovanni De Luca, Alì Terme, Carlo Giaquinta, e Nizza di Sicilia, Natale Briguglio, e del segretario Mario Puglisi. Si tratta di una nuova partenza che arriva a distanza di ben 14 anni dal primo fallimentare tentativo. L’Unione “Valle del Nisi – Area delle Terme” era stata costituita nell’ottobre del 2009 da tre comuni fuoriusciti dall’Unione dei Comuni Valli Joniche dei Peloritani: Nizza di Sicilia, Alì Terme e Fiumedinisi. Ma svolse appena 2 mesi di attività, prima di essere sospesa nel dicembre dello stesso anno per gli effetti di un contenzioso amministrativo. A fine 2018 il Tar di Catania dichiarò perento il procedimento e dunque gli enti locali interessati, su impulso del Comune di Fiumedinisi, capofila dell’Unione, si sono riattivati per riprenderne le attività. Ci sono voluti però altri sei anni: tra il 2021 ed il 2022 i consigli comunali hanno approvato alcune modifiche ed integrazioni allo Statuto dell’Unione, che è stato pubblicato definitivamente nella Gurs a febbraio 2023.

La prima Giunta

La prima riunione della nuova Giunta ha visto l’elezione a presidente dell’Unione del sindaco di Fiumedinisi, mentre la vice presidenza sarà attribuita al sindaco di Nizza, Natale Briguglio. Gli incarichi saranno svolti a titolo gratuito ed avranno durata biennale, come previsto dallo Statuto. La Giunta ha inoltre approvato un atto di indirizzo agli uffici del Comune capofila (nelle more della nomina dei responsabili di area dell’Unione) per la predisposizione dei documenti contabili e per l’accreditamento dell’Unione all’Indice di domicili digitali delle Pubbliche amministrazioni.

I prossimi passi

Ultimati gli adempimenti operativi per la ripartenza, la palla passerà adesso ai consigli comunali di Alì Terme, Fiumedinisi e Nizza di Sicilia, che dovranno eleggere i propri rappresentanti per costituire il Consiglio dell’Unione. Una volta insediato, il Consiglio potrà esaminare anche richieste di nuove ammissioni. Potrebbe essere il caso del Comune di Alì, posto in linea di continuità territoriale con i tre comuni che già fanno parte dell’Unione. I sindaci intanto hanno espresso soddisfazione “per una rinnovata unità di intenti, finalizzata allo svolgimento dei servizi pubblici locali, molti dei quali già di fatto gestiti in forma associata da diversi anni”.