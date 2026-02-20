Risanamento a Messina. 42 case pronte, 14 al rogito e 40 in ristrutturazione

Completato il censimento di 7 aree, uno avviato e altri 7 richiesti

Il Bollettino del 20 febbraio 2026 della Struttura Commissariale al Risanamento questa settimana fa il punto su case e censimenti.

Case da assegnare

Alla data del 19 febbraio il numero degli appartamenti in disponibilità immediata per essere assegnati alle famiglie provenienti dalle zone da risanare è aumentato dai 31 di gennaio agli attuali 42. Da fine gennaio ad oggi infatti gli uffici commissariali diretti dal sub commissario Santi Trovato hanno consegnato ad ArisMe altri 11 appartamenti nuovi o ristrutturati nei casi in cui necessitavano di manutenzione. A largo Diogene è stata assegnata una casa temporanea all’unica famiglia rimasta in modo da poter avviare il completamento delle demolizioni in attesa dell’assegnazione di una casa.

Acquisti

Fino al 19 febbraio, oltre agli appartamenti già acquistati nel mese di gennaio (6), ce ne sono altri 14 per i quali si sta completando la documentazione per i rogiti e 12 proposte inviate dagli uffici commissariali in attesa di accettazione. Il sub commissario Santi Trovato ricorda che possono presentare proposte di vendita sia le agenzie immobiliari che i privati. Chiunque volesse proporre un alloggio in vendita infatti, può presentare apposita richiesta all’indirizzo mail staff@commissario.risanamento.me.it allegando anche planimetria catastale, visura catastale, tre foto di interni ed una foto degli esterni, l’importo della proposta ed un contatto telefonico.

Case confiscate alla mafia

Rispetto a gennaio, quando erano due gli immobili che l’Agenzia nazionale dei beni confiscati alla criminalità assegnati alla Struttura Commissariale, ne sono stati assegnati altri due. In totale, entro la fine del 2026 gli alloggi confiscati alla mafia e destinati alle famiglie delle aree da risanare saranno otto. Le imprese sono impegnate nei lavori di manutenzione per ristrutturare gli appartamenti e adeguarli agli standard previsti. Il sub commissario Santi Trovato ha spesso sottolineato la grande rilevanza sociale dell’intesa siglata con l’Agenzia nel maggio 2025, e che ha fatto di Messina la prima città in Italia a intraprendere un circuito virtuoso in grado di trasformare radicalmente anche il rapporto tra la comunità e il territorio.

Manutenzioni

Sono 40 gli appartamenti nei quali sono in corso o sono programmati interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria. I lavori vanno dall’installazione di infissi, porte, finestre, alla sistemazione di nuovi servizi igienici, caldaie, impianti elettrici, condizionatori, pitturazione, pavimentazione e tutti quegli interventi che rendono pienamente confortevole una casa. Attualmente sono sei le imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione nelle diverse zone di Messina.

Censimenti completati (in attesa di graduatoria)

Aree dove sono stati completati i censimenti e si è in attesa che ArisMe predisponga le graduatorie delle famiglie.

Gazzi, Fondo Garufi (via Luigi Bordonaro) – 9 famiglie

contrada Ruffo torrente Verginelli – 2 famiglie

via Molino Camaro – 14 famiglie

Camaro via Vallone – 1 famiglia, casa assegnata

via Appennini alle 7 famiglie che nel mese di dicembre hanno ricevuto i nuovi alloggi se ne sono aggiunte altre due con case già assegnate in deroga. Sono in corso i trasferimenti delle famiglie nelle nuove case.

via La Rocca (16 famiglie) e via Cuore di Gesù (15 famiglie) – si attende a breve la predisposizione delle graduatorie per procedere con i passaggi successivi e le assegnazioni.

isolato 13 in attesa di nuova graduatoria dopo l’integrazione della perimetrazione.

Censimenti avviati

Rione Taormina lotto V sub B

Censimenti richiesti