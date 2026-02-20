Il Messina vuol dare continuità e tornare alla vittoria col Sambiase

Gli ospiti calabresi sono la seconda miglior difesa del torneo, match in programma domenica alle ore 15 al Franco Scoglio

MESSINA – Biancoscudati che dopo l’ottima prova di carattere e personalità all’Oreste Granillo contro la Reggina tornano domenica al Franco Scoglio sfidando un’altra calabrese. Sarà la prima in casa per mister Vincenzo Feola che assaggerà il calore del Franco Scoglio. In questa 25ª giornata del girone I del campionato di Serie D da una parte il Sambiase, a quota 33 punti e senza particolari problemi di salvezza. Dall’altra il Messina con 22, ma sarebbero 36 senza penalizzazione, che ha bisogno di tornare a vincere per continuare a sognare la salvezza diretta.

Non saranno della partita i due difensori Trasciani e Bosia, motivo per cui mister Feola in allenamento sta valutando diverse opzioni. Dall’altra parte assente per squalifica l’allenatore Tony Lio, che non potrà dare indicazioni ai suoi da bordo campo nel corso del match. La sfida vedrà affrontarsi due squadre che sono state costruite per concedere poco e stando ai numeri segnano anche poco.

L’avversario Sambiase

Sambiase che con 33 punti in 24 gare si trova a metà classifica e in posizione tranquilla rispetto alla lotta salvezza in cui è impelagato il Messina. La formazione calabrese segna poco è vero ma è anche la seconda difesa meno battuta del torneo con sole 19 reti subite, di meglio ha fatto solo la Reggina con 16. Formazione quella di Tony Lio che nell’ultima giornata ha fermato sullo 0-0 la capolista Nuova Igea Virtus.

Momento comunque non proprio positivo per i lametini che arrivano alla sfida col Messina con la vittoria che manca ormai da cinque giornate. Dall’ultimo successo datata 11 gennaio in casa del CastrumFavara i calabresi hanno pareggiato con Ragusa e Nuova Igea Virtus e perso con Vibonese, Vigor Lamezia e Savoia incassando sei gol, praticamente un terzo di quelli dell’intero campionato.

Mister Lyo non sarà in panchina al Franco Scoglio in quanto squalificato. La sua squadra solitamente si schiera con un 4-3-3. Cambiano spesso gli interpreti, i calciatori più pericolosi sono Haberkon, segnò all’andata al Messina, e Sueva con quattro reti a testa.

Il precedente dell’andata

All’andata tra Sambiase e Acr Messina fu pareggio per 1-1. Partita sottotono per il Messina che andò sotto nel primo tempo con la rete locale di Haberkon e rispose solamente in pieno recupero con la rete di Toure che spinse in porta da posizione ravvicinata, dentro l’area piccola, la rovesciata del neo entrato Elia che crossò in acrobazia dalla fascia destra. I biancoscudati si salvarono ma non fu certo una partita esaltante quella del “Guido D’Ippolito”.

