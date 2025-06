Risanamento a Messina, verso la costruzione di nuovi alloggi a Fondo Basile

Incontro tra sub commissario Trovato e V Municipalità. Da San Jachiddu a Salita Tremonti e Parco Magnolia, tante le zone di cui ci si è occupati

MESSINA – Risanamento: s’avvicinano le fasi di costruzione dei nuovi alloggi a Fondo Basile, con condomini green. Ovvero, la tecnologia a supporto della sostenibilità ambientale. Allo stesso tempo, bisognerà vigiliare affinché le baracche di San Jachiddu non siano rioccupate e si ponga fine a situazioni igienico-sanitarie a rischio. Così lo lo staff del sub commissario al Risanamento Santi Trovato: “Il percorso di risanamento delle baraccopoli di Messina, portato avanti dalla struttura commissariale guidata dal presidente della Regione siciliana Renato Schifani, è in un’ottica di condivisione con le istituzioni che rappresentano il territorio. Con questo spirito di collaborazione il sub commissario al risanamento Santi Trovato ha incontrato il presidente della V Municipalità Raffaele Verso e i consiglieri Beatrice Belfiore, Giovanni Bucalo, Francesco Pio Magazzù, Giuseppe Picciotto, Giuseppe Puglisi e Andrea Zumbo. Presenti anche i professionisti e i tecnici dell’ufficio commissariale per approfondire alcune delle importanti tematiche emerse nel corso dei lavori della seduta consiliare che per l’occasione si è tenuta nella sede del Genio civile”.

E ancora: “In primo piano le questioni legate alla riqualificazione nelle aree della circoscrizione interessate alle attività di risanamento, con particolare attenzione ad alcune problematiche che sono state illustrate al sub commissario. Il presidente Verso e i consiglieri della V Municipalità si sono fatti portatori delle istanze del territorio, trovando ampio riscontro da parte della struttura commissariale. La buona notizia emersa nel corso dell’incontro interessa Fondo Basile, dove l’Arpa ha concluso positivamente la fase della caratterizzazione e nelle prossime settimane il sub commissario potrà procedere con l’assegnazione dell’area ad Invitalia per avviare le fasi di costruzione dei nuovi alloggi secondo criteri di sostenibilità (saranno realizzati condomini green con una tecnologica innovativa). La seduta è stata anche occasione per affrontare le problematiche relative ad alcune aree, come quella di San Jachiddu dove le baracche sgomberate e non ancora demolite sono diventate pericolose sotto il profilo igienico-ambientale e si richiedono interventi di pulizia e di sigillatura per scongiurare occupazioni abusive. Il sub commissario ha preso atto della gravità della situazione e saranno predisposti interventi”.

Trovato: “Il mercato immobiliare è saturo, serve un lavoro di squadra a livello istituzionale”

“Ulteriori segnalazioni hanno riguardato altri isolati gruppi di baracche nel quadrato di San Matteo e sono state richieste informazioni sullo stato dei lavori a Salita Tremonti (dove si procede come da cronopogramma per realizzare un parco urbano) e il Parco Magnolia (dove si sta procedendo per la caratterizzazione)”. Il sub commissario Santi Trovato ha “ascoltato con attenzione le problematiche descritte, sottolineando l’importanza della collaborazione in un percorso che porterà alla restituzione di importanti parti di territorio all’utilizzo pubblico. Trovato ha ribadito come le esigenze di dare alloggi dignitosi alle famiglie aventi diritto incontra l’ostacolo di un mercato immobiliare saturo rispetto alle caratteristiche richieste, ma proprio il lavoro sinergico tra tutti gli attori coinvolti nel risanamento è di grande aiuto. Il presidente della V Municipalità Raffaele Verso, prima Municipalità ad incontrare il sub commissario, ha apprezzato il clima di disponibilità che si è instaurato tra la struttura e chi rappresenta le istanze che vengono direttamente dai cittadini e che è l’inizio di una collaborazione fattiva che continuerà”, si conclude la nota.

