De Luca batte cassa alla Regione, l'assessore Falcone: Daremo soldi e supporto

Martedì notte il Consiglio comunale ha approvato la delibera di costituzione dell’Arisme (Agenzia Risanamento Messina), mercoledì la giunta ha ultimato i passaggi per la richiesta della dichiarazione dello stato d’emergenza (e per l’ordinanza concordata con il prefetto che farà appello a motivi di ordine pubblico) e questa mattina il sindaco De Luca si è recato alla Regione per battere cassa e chiedere il rispetto degli impegni presi nelle scorse settimane.

“Ora dateci i soldi per avviare l’agenzia per il risanamento di Messina- ha scritto De Luca su Facebook- La somma di 500 miglia di euro è’ riferita alla costituzione ed avvio dell’agenzia mentre per le attività di acquisto immobili e demolizione/smaltimento baracche sono necessari circa 250 milioni di euro”

E Palermo ha risposto sì, attraverso le dichiarazioni dell’assessore regionale Falcone che la realtà messinese delle baraccopoli ha imparato a conoscerla nei mesi scorsi.

“Esprimo vivo apprezzamento per quanto fatto dall’amministrazione e dal consiglio- ha detto Falcone- uno degli atti più importanti per Messina degli ultimi 50 anni. Noi saremo consequenziali, il governo Musumeci metterà in campo la dichiarazione dello stato d’emergenza e risorse importanti ulteriori rispetto a quelle della legge 10 e sosterrà tutte le iniziative a sostegno per chiedere risorse aggiuntive al governo nazionale. Dobbiamo porre fine alla vergogna delle baracche e restituire dignità alla città e credibilità alle istituzioni”.

E’ chiaro che dalle parole si deve passare ai fatti e l’esponente della giunta Musumeci ha espresso in modo netto la volontà di fare seguito agli impegni presi.

Il primo passo sarà la dichiarazione dello stato d’emergenza, seguito dallo stanziamento di quelle risorse aggiuntive necessarie per rispettare il cronoprogramma di demolizione delle baracche entro il 31 dicembre.

L’assessore Falcone si è spinto anche oltre, assicurando il sostegno alle istanze che saranno portate all’attenzione del governo nazionale.

Di seguito il post Video con le dichiarazioni di De Luca e dell'assessore Falcone

Per Messina si tratta di un vero e proprio risarcimento rispetto a quanto, dagli anni post terremoto in poi, non è stato fatto soprattutto a livello nazionale, e di riscatto rispetto a mezzo secolo di fallimento di politiche di risanamento.

R.Br.