Risanamento. Fondo Basile, completato il secondo piano: lavori al 25 %

Tecnologia antisismica e sostenibile per le 60 case destinati alle famiglie

Opere avanti come da cronoprogramma e stato di avanzamento lavori al 25 %. E’ quanto emerso dal sopralluogo degli ingegneri Carmelo Ridolfo e Gaetano Arrigo della Struttura Commissariale insieme al rup di Invitalia, architetto Massimo Baragli, nel cantiere di Fondo Basile De Pasquale dove si stanno costruendo le 60 case destinate alle famiglie provenienti dagli ambiti di risanamento. Si sta utilizzando una tecnologia ad alta sostenibilità ambientale, elevata resistenza statica e antisismica, isolamento termico e acustico e la più moderna metodologia di costruzione (BIM).

Attualmente il cantiere ha raggiunto la quota del secondo impalcato strutturale, con significativa definizione delle volumetrie dei fabbricati e chiara percezione dell’organismo edilizio previsto in progetto. C’è pertanto un significativo stato di avanzamento dell’opera, confermando l’efficacia dell’organizzazione del cantiere, della pianificazione delle lavorazioni e delle soluzioni tecnologiche adottate.