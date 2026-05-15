 Risanamento. Fondo Basile, completato il secondo piano: lavori al 25 %

Risanamento. Fondo Basile, completato il secondo piano: lavori al 25 %

Redazione

Risanamento. Fondo Basile, completato il secondo piano: lavori al 25 %

venerdì 15 Maggio 2026 - 15:00

Tecnologia antisismica e sostenibile per le 60 case destinati alle famiglie

Opere avanti come da cronoprogramma e stato di avanzamento lavori al 25 %. E’ quanto emerso dal sopralluogo degli ingegneri Carmelo Ridolfo e Gaetano Arrigo della Struttura Commissariale insieme al rup di Invitalia, architetto Massimo Baragli, nel cantiere di Fondo Basile De Pasquale dove si stanno costruendo le 60 case destinate alle famiglie provenienti dagli ambiti di risanamento. Si sta utilizzando una tecnologia ad alta sostenibilità ambientale, elevata resistenza statica e antisismica, isolamento termico e acustico e la più moderna metodologia di costruzione (BIM).

Attualmente il cantiere ha raggiunto la quota del secondo impalcato strutturale, con significativa definizione delle volumetrie dei fabbricati e chiara percezione dell’organismo edilizio previsto in progetto. C’è pertanto un significativo stato di avanzamento dell’opera, confermando l’efficacia dell’organizzazione del cantiere, della pianificazione delle lavorazioni e delle soluzioni tecnologiche adottate.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
Reggio Calabria Street Food Fest no stop tra gusto e divertimento VIDEO
Letto imbottito di droga, un arresto a Siracusa
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED