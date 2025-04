Risanamento, il nuovo avviso sugli immobili frutta “oltre 50 manifestazioni di interesse”

L'inserimento di case da ristrutturare ha facilitato il lavoro di Patrimonio e Arisme. Cicala: "Stiamo verificando per poter accelerare"

MESSINA – L’assessore Roberto Cicala e i presidenti Cacace e Gemelli, rispettivamente di Patrimonio Spa e Arisme, sono stati nuovamente ospiti della sesta commissione consiliare presieduta da Giuseppe Busà per affrontare il tema dell’acquisto degli immobili da destinare al Risanamento e al contrasto dell’emergenza abitativa. Della questione si è parlato già nelle scorse settimane soprattutto in virtù dei pochi acquisti in oltre un anno e mezzo di lavoro e con i fondi destinati in scadenza al 31 marzo 2026.

Cicala fiducioso

Ma con il nuovo avviso, in cui è stata data la possibilità di proporre immobili anche da ristrutturare. Una caratteristica, quest’ultima, che è stata aggiunta rispetto al primo bando e che può portare a un’accelerata. Lo ha confermato l’assessore Cicala, che ha affermato di essere “fiducioso” e che ci sono “un numero superiore a 100 rispetto alle offerte fatte e 2-3 sono per più immobili. Ci sono quelli da ristrutturare e quelli già buoni. Stiamo portando avanti le verifiche per accelerare”.

Cacace: “Depositate più di 50 manifestazioni d’interesse”

I 2-3 per “più immobili” sono di fatto degli interi stabili, che possono fare comodo al Comune di Messina. Lo ha spiegato il presidente Cacace: “Dopo la pubblicazione del nuovo avviso con la possibilità di acquistare anche immobili da ristrutturare e con varie modifiche di cui abbiamo già parlato c’è stato un aumento consistente di manifestazioni di interesse. Sono state depositate più di 50 manifestazioni di interesse, alcune relativi a interi stabili. In uno possiamo realizzare 21 immobili, un’altra ne ha già 21 e un’altra ancora 27. Qualora l’istruttoria dovesse dare i suoi frutti per quanto riguarda le verifiche della congruità sarebbero soluzioni importanti. Ma ci sono 120 immobili in verifica pure. Per quanto riguarda gli acquisti quelli stipulati attualmente sono 3. Prima del 25 aprile ne sarà acquistato un altro. Parliamo di immobili rifiniti, relativi al primo bando”. Ci sono anche state controproposte per due immobili già accettate e altre proposte per 4 case in via Calabria per cui si aspettano alcuni lavori che dovrà operare l’ex padrone di casa. Cacace ha aggiunto: “Oltre ai due tecnici già dedicati a questa attività si sta cercando di comporre una squadra di almeno 4 o 5 persone”.

Oteri e Russo all’attacco: “Fatto poco in un anno e mezzo”

Poi Gemelli ha parlato dell’attività di Arisme e spiegato che “abbiamo già reclutato i rev, cioè gli estimatori. Siamo già nella fase relativo all’invio delle proposte e stiamo procedendo con le istruttorie. Abbiamo implementato gli uffici tecnici visto che ci sono anche altre cose da fare quotidianamente”. Gli interventi dei presenti non sono piaciuti al capogruppo della Lega Cosimo Oteri che ha evidenziato il proprio “dispiacere” per il “poco fatto a meno di un anno dalla scadenza dei fondi. Ciò non toglie che si può raggiungere lo stesso l’obiettivo”. Cacace ha ricordato le difficoltà nel “trovare immobili perfettamente rifiniti come ci aveva indicato il ministero. La situazione è cambiata per la possibilità di immobili da ristrutturare. La speranza è sempre di reperire quelli pronti all’uso per affrontare l’emergenza abitativa”. A intervenire anche Giuseppe Villari del gruppo misto, che ha chiesto se i Pinqua possano essere usati per ristrutturare immobili già del Comune e attualmente chiusi, e Antonella Russo del Pd, che ha criticato quanto fatto: “È evidente che qualcosa non abbia funzionato se in un anno e mezzo sono state assegnate solo 3 case. Credo ci sia qualcosa di più grande”.