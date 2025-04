Risanamento. Si valutano anche case di dimensioni diverse e beni confiscati

Piccole variazioni ai parametri della grandezza delle case da acquistare

“Potranno essere valutate piccole variazioni nei parametri della dimensione degli immobili e saranno preferite le proposte di case che non necessitano di eccessivi interventi di manutenzione. Contemporaneamente si sta procedendo nell’individuazione di beni confiscati che possano corrispondere ai requisiti”.

Il sub commissario al risanamento delle baraccopoli, Santi Trovato, ha incontrato questa mattina al Genio Civile i rappresentanti delle agenzie immobiliari di Messina per fare il punto della situazione sull’acquisto di case dai privati. All’incontro erano presenti per l’ufficio commissariale l’architetta Grazia Marullo (coordinatrice del settore tecnico), l’ingegnere Carmelo Ridolfo, il geometra Ignazio Di Giuseppe, l’architetta Adriana Galbo e molti agenti immobiliari.

“L’obiettivo della riunione è stato quello di dare ulteriore slancio all’acquisto di case anche alla luce della saturazione del mercato immobiliare rispetto alle particolari esigenze del risanamento”.

Trovato ha sottolineato “la necessità di continuare così come finora accaduto con il rigore dovuto dall’utilizzo di risorse pubbliche e di rispettare i criteri richiesti dalla normativa nell’individuazione delle case da proporre. Ma è anche necessario tenere in considerazione un elevato fabbisogno di case da destinare alle famiglie provenienti dalle aree da risanare”.