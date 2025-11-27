Risanamento, iniziate le demolizioni in via Quinto Ennio FOTO

La strada dovrà essere liberata per poter poi realizzare il prolungamento sud della nuova via don Blasco

Un momento atteso da tempo. Sono finalmente iniziate oggi le operazioni di demolizione delle baracche di via Quinto Ennio, al rione Taormina, accanto alla caserma del XXIV Artiglieria.

Le ruspe sono entrate in azione dopo il completamento delle procedure di ricollocamento abitativo delle famiglie che hanno abitato lì per anni.

Il prolungamento di via Don Blasco

L’importanza di questa specifica demolizione va oltre il semplice recupero urbanistico. L’area liberata in Via Quinto Ennio sarà infatti destinata a ospitare il prolungamento sud della nuova Via Don Blasco, opera attesa da tempo e fondamentale per alleggerire il traffico urbano e migliorare la connessione tra la zona sud e il centro città. Lo sblocco di questa porzione di terreno rimuove l’ultimo ostacolo fisico alla realizzazione di un’arteria viaria strategica.

