Risanamento Messina. Ecco tutti gli 80 ambiti di risanamento e a che punto siamo

13 aree demolite, 11 in demolizione, 10 con lavori a breve ma le altre 46 sono ancora all’anno zero

Fino al 2018 erano ancora 2500 le famiglie (circa 8000 persone) che vivevano in baracca. Con la Legge 76/2021, che ha riconosciuto lo stato di emergenza e istituito un commissario straordinario, si è finalmente registrata un’accelerata. Demolite 13 aree su un totale iniziale di 80 e altre 11 sono in corso di demolizione. Ma la sfida è ancora aperta.

L’urgenza della proroga

Ecco perché il sindaco Federico Basile ha chiesto la proroga dei poteri commissariali, al momento in scadenza il prossimo 31 dicembre, sia alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sia alla Commissione Periferie, in visita a Messina lunedì scorso. “Per completare ciò che è in corso – ha scritto – si è chiesto di poter procedere ad una proroga, almeno biennale, degli effetti di cui all’articolo 11-ter della Legge 76/2021… accelerazione che non dobbiamo permettere sia arrestata”.

Le prospettive: il piano 2026-2028

Dal 2026 al 2028 l’obiettivo è di procedere a nuovi sbaraccamenti e interventi di riqualificazione di aree strategiche. Le tre più grandi sono quelle di via Rosso da Messina (ambito n.15, dove sono previsti 80 nuovi alloggi, con progetto di Invitalia) previa assegnazione di alloggi a 65 nuclei familiari, e Ritiro (ambito n.61 – con assegnazione alloggi a 306 nuclei familiari), oltre al completamento delle demolizioni nel Rione Taormina (da assegnare alloggi a 350 nuclei familiari).

Elenco degli 80 Ambiti di Risanamento e stato attuale