Risanamento Messina, l’accelerata dei poteri speciali: in 3 anni spesi 35 milioni e comprate 273 case

Altre 38 sono in fase di acquisizione per un totale di 311. Numeri molto più alti rispetto al passato

MESSINA – Ottanta ambiti di risanamento per 681.710 metri quadri. Sono stati individuati con l’ordinanza del commissario straordinario al risanamento numero 2 dell’8 aprile 2024. L’ufficio commissariale è stato istituito con legge numero 76 del 28 maggio 2021 e, da allora, il numero di case acquistate con i poteri speciali è di gran lunga aumentato, soprattutto nell’ultimo periodo.

Nel periodo 2018 – 2021, attraverso l’Arismé, con fondi provenienti da progetti denominati Pon Metro e Capacity e dai Decreti regionali 4567 e 4568 del 2020, sono stati complessivamente acquistati 193 alloggi, per una media annua di 47. Dal 2022 al 2024, invece, sono 247, per una media annua di 82. Nel 2025, da gennaio a ottobre sono state acquistate 95 case e altre 38 sono in fase di acquisizione. Senza considerare queste ultime 38, dal 2018 ad oggi sono state acquistate in totale 535 case, un numero simile a quello delle case realizzate dai tempi della legge regionale 10 del 1990 fino al 2018. Cioè negli ultimi sette anni sono stati ottenuti risultati equiparabili a quelli dei ventotto anni precedenti.

Nel dettaglio degli ultimi anni, nel 2019 sono state acquistate 59 case, un numero replicato nel 2020 (59 alloggi), per poi scendere a 38 alloggi nel 2021. Dall’introduzione dei poteri speciali, si è passati a 69 alloggi nel 2022, 92 nel 2023, e 86 nel 2024. Il dato provvisorio per il 2025 è particolarmente significativo, con 133 alloggi tra acquistati e in fase di acquisizione.

Analisi economica e costi

Dalla verifica agli atti, si è rilevato che è stato impegnato, per l’acquisto di alloggi, l’importo di €.3.186.000 (per 60 alloggi) nel 2023, €.4.060.000 (per 86 alloggi) nel 2024, e per l’anno 2025 (ancora in corso), €.6.886.587 (per 95 alloggi). La somma impegnata per i 38 alloggi in corso di acquisto è pari a €.2.706.465, per un totale presunto, per l’anno 2025, di 133 alloggi e non meno di €.9.593.053.

In media, ogni alloggio finito e completo costa alla Struttura Commissariale € 91.500. Su 95 case acquistate dal 1° gennaio al 30 ottobre 2025, 47 avevano bisogno di semplice manutenzione ordinaria (costo medio 11mila euro) e sono state acquistate da un costo medio di 80mila euro per un totale di 91mila euro. Le restanti 48 avevano bisogno di manutenzione straordinaria (costo medio 27mila euro) e sono state acquistate ad un costo medio di 65mila euro per un totale di 92mila euro.

Spese totali impegnate

Delle risorse pari a 100 milioni di euro, assegnate al commissario straordinario per il Risanamento delle baraccopoli della città di Messina, ai sensi della legge numero 76 del 28 maggio 2021, sono state impegnate ed effettuate, dal 2023 ad oggi le seguenti somme:

Nel 2023: 8.773.070 euro

Nel 2024: 14.214.531 euro

Nel 2025 (fino al 30 settembre): 12.228.114 euro

Per un totale complessivo di 35.215.715 euro.

