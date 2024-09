Risanamento Messina, quel doppio senso che manca a Tremonti

CittadinanzAttiva punta i fari sui ritardi nella bonifica e sugli altri aspetti della riqualificazione

Il risanamento di un quartiere non è solo demolizione di baracche. Al progetto dell’amministrazione Basile che riguarda Tremonti secondo il comitato Cittadinanza Attiva, manca l’aspetto della riqualificazione complessiva. Il comitato punta su nuova viabilità e marciapiedi. L’associazione presieduto da Giuseppe Previti chiede in particolare l’introduzione del doppio senso di marcia.

Quel doppio senso che manca

“Nella riqualificazione dell’area di salita Tremonti, interessata da un progetto per la realizzazione di impianti sportivi, non si tiene assolutamente conto della sistemazione viabile della zona. Non si discute del progetto per le attività sportive, sicuramente ottimo, ma ciò non può e non deve avvenire a discapito della viabilità del quartiere”, scrive CittadinanzAttiva.

Bonifica di Santa Chiara e Fondo Bsile

“I cittadini di Santa Chiara e Fondo Basile aspettavano da decenni la bonifica dell’area per vedere realizzata una strada a doppio senso di marcia con relativi marciapiedi a tutela dei pedoni in transito. Ma il cantiere posto in essere in questi giorni e da sopralluogo effettuato personalmente, la situazione risulta peggiore di quella esistente al tempo delle baracche (Foto n.1) e lo spostamento verso l’interno di una decina di centimetri non risolve affatto la problematica. (Foto n. 2/3/4/5)”.

Palla alla V Circoscrizione

“Siamo convinti che sia il Commissario Straordinario che l’Assessore alla viabilità sapranno disporre le necessarie modifiche al fine di realizzare una regolare viabilità con annessi marciapiedi. La V Circoscrizione, con la quale ci accomuna una fattiva collaborazione, può disporre sopralluoghi e audizioni al fine di far propria la superiore richiesta nel superiore interesse dei cittadini del rione”, conclude la sigla guidata da Previti.