Mondello: "Tra 20 giorni consegneremo le case di Annunziata Matteotti"

MESSINA - Manca solo il rilascio delle certificazioni di conformità degli impianti prima della consegna delle 50 case di Annunziata Matteotti. Dovrà occuparsene l'impresa esecutrice, il Consorzio Kostruttiva - Atlante. E' quanto emerso nel corso di un'altra riunione, stamani a palazzo Zanca, coi titolari Giuseppe e Giorgio Muscarello e gli ingegneri Antonio Danzè e Santi Grillo, per l’Iacp.

“Ormai siamo agli sgoccioli prima della consegna definitiva degli alloggi – ha dichiarato il vicesindaco Salvatore Mondello – che consentiranno ad altre cinquanta famiglie messinesi di avere un’adeguata abitazione, come già è avvenuto per altri nuclei familiari. Pur nelle grandi difficoltà amministrative e burocratiche in cui l’Amministrazione comunale si sta muovendo, si va avanti con grande determinazione consapevoli che il tema del risanamento è centrale e prioritario rispetto alle molteplici criticità della nostra amata città. Stamani sono stati avviati i lavori di collocazione della cabina elettrica e dei relativi allacci (rete elettrica esterna). Ultimata tale procedura, tra circa venti giorni si consegneranno gli alloggi”.