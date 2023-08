Risanamento, priorità ai fragili: "Mai in ferie, i risultati grazie alla sinergia tra enti" - Tempostretto

Lo sbaraccamento non va in vacanza, ma il subcommissario Scurria spiega: "Risanare non è solo abbattere la baracca"

MESSINA – Le immagini di oltre venti baraccapoli che gravitavano intorno all’area del Viale Giostra passano a ripetizione in sottofondo mentre l’amministrazione comunale, la struttura commissariale, la sottosegretaria Matilde Siracusano, Arisme e Asp, tornano a parlare di risanamento. Nel Salone della Bandiere si fa il punto sui 150 giorni di nomina del subcommissario Marcello Scurria, ma soprattutto i vari enti coinvolti dimostrano ancora una volta la solidità di una sinergia di cui più volte si è parlato e che porta “ai risultati che vediamo oggi”.

Basile, Siracusano e l’importanza della sinergia

Ad aprire i lavori è stato il sindaco Federico Basile: “La sinergia istituzionale di cui si parla nasce dalla necessità di trovare un percorso unico per soluzioni per l’intera città. Con la nomina del sub commissario Scurria si è riattivato questo percorso. Le prime azioni messe in campo sono per i soggetti fragili. Lavoriamo per la collettività e questo spirito ci deve muovere sempre. I risultati arrivano grazie a questa sinergia”.

La sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano ha poi dichiarato: “La collaborazione è fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Il risanamento non va in ferie. Oggi volevamo fare un punto di questi 150 giorni di commissariamento, in cui sono state fatte tante cose. Scurria l’aveva detto nella prima conferenza che avremmo dato priorità ai fragili. Il governo è vicino alla città di Messina e lo sarà in ogni momento anche in futuro, qualora ci fosse la necessità di nuove risorse”.

Scurria: “Il risanamento non è solo l’abitazione”

E la parola è passata a Scurria: “Questo è un nostro vecchio cruccio, l’idea di dare le case a chi vive una condizione di disagio evidente anche sanitaria. Il risanamento è anche tanto altro, non riguarda solo le famiglie che vivono nelle baracche. Abbiamo compreso che non è solo una questione abitativa ma anche di formazione e lavoro, pensiamo ai nuovi bandi sui tirocini formativi. Sono una presa di coscienza che non basta solo dare una casa ma accompagnarli. Questa è inclusione. E c’è anche la riqualificazione. Abbiamo una serie di aree libere da riqualificare. E non necessariamente bisogna costruire ville e villette o parchi urbani”. Scurria sottolinea: “Nessuno da soli può cambiare nulla, ma solo insieme e con gli stessi obiettivi si può realizzare qualcosa. Sì il risanamento non va in ferie”.

“Il risanamento non è terreno di scontro politico”

Presenti anche il vicesindaco Salvatore Mondello, che ha la delega proprio al risanamento, l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, il presidente di Arisme Vincenzo La Cava e il dottor Vincenzo Picciolo in rappresentanza dell’Asp provinciale di Messina. Tra i passaggi chiave, anche lo sguardo a quanto è accaduto in campagna elettorale poco più di un anno fa, con i rapporti tra il gruppo guidato da Cateno De Luca e la sottosegretaria Matilde Siracusano che sembravano incrinati. Lei rasserena gli animi: “Con grande serenità oggi ribadiamo la necessità di fare lavoro di squadra. Il risanamento non può essere terreno di scontro politico”. E Mondello conferma: “Davanti agli obiettivi la maglia non ha colore. Entrare in uno scontro politico sarebbe inutile e irrilevante. La sinergia è stata totale e solo remando tutti dalla stessa parte si possono trovare risultati importanti. Ognuno di noi ha svolto le proprie mansioni e solo così siamo arrivati a questo momento. Se vogliamo cambiare dobbiamo farlo tutti insieme”.

Articoli correlati