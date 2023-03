Risanamento. Scurria nominato sub commissario - Tempostretto

L'attesa designazione dell'ex presidente di Arisme

Il commissario straordinario per il risanamento di Messina, il presidente Renato Schifani, ha nominato quale suo sub commissario Marcello Scurria.

“Una personalità di grande valore che rappresenta una garanzia di qualità e di competenza. Questa è davvero una bella notizia per la nostra città” – dice la sottosegretaria ai rapporti col parlamento, Matilde Siracusano.

Scurria ha guidato per quasi quattro anni l’Arisme, l’Agenzia del Comune che si occupa di risanamento e riqualificazione territoriale e urbanistica, e conosce alla perfezione la realtà peloritana.

“In questi anni è stato di grande supporto tanto agli amministratori locali quanto ai rappresentanti messinesi nelle istituzioni nazionali. Ringrazio il presidente Schifani per la scelta fatta: la persona giusta al posto giusto – prosegue la Siracusano -. Sono certa che con questa struttura commissariale le misure previste dalla legislazione vigente per lo sbaraccamento di vaste aree della città e per il ricollocamento delle famiglie disagiate saranno attuate in modo tempestivo ed efficace”.