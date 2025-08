Risanamento, sì alla mozione per chiedere la proroga dei poteri speciali al commissario

Voto unanime in Consiglio comunale in favore della proposta di Fratelli d'Italia. Gioveni: "Decisione improcrastinabile, si rinnovi almeno per altri 2 anni"

MESSINA – Sì unanime del Consiglio comunale alla mozione presentata da Libero Gioveni e dai consiglieri di Fratelli d’Italia, Pasquale Currò e Dario Carbone, per la proroga dei poteri speciale alla struttura commissariale al Risanamento, presieduta da Renato Schifani.

Gioveni: “Importante che lo chieda l’intera città”

Durante la seduta odierna del Consiglio, Gioveni ha illustrato la proposta e chiesto di “impegnare l’amministrazione nella persona del sindaco Basile qui presente a chiedere al governo nazionale la proroga dei poteri speciali alla struttura commissariale al Risanamento, concessa col decreto legge del 28 maggio 2021 n.76 poi convertito in legge. È importante che l’intera città chieda attraverso il Consiglio comunale che la rappresenta, e attraverso il sindaco, questa proroga”.

Una decisione “improcrastinabile e inevitabile”, ha spiegato Gioveni parlando della proroga, perché soltanto con la conferma della struttura commissariale “almeno per altri 2 anni, e forse non basterà”, possono essere assegnate le altre “case ai 1.600 nuclei familiari che aspettano”. Il sì alla proposta n.219 del 23 luglio è arrivato all’unanimità: 27 voti favorevoli su 27 presenti.