 Risanamento. Via Quintino Mollica, ok al progetto

Risanamento. Via Quintino Mollica, ok al progetto

Redazione

Risanamento. Via Quintino Mollica, ok al progetto

sabato 21 Marzo 2026 - 09:30

I lavori prevedono la sistemazione dell’area con spazi verde, panchine ed una decina di posti auto

E’ stato approvato il progetto di riqualificazione dell’area di via Quintino Mollica a Camaro Sottomontagna. Dopo Pasqua si terrà la consegna dei lavori che riguardano un’area di oltre 1.700 metri quadrati poco distante dal Parco urbano che si sta realizzando sotto il vecchio ponte delle ferrovie. I lavori prevedono la sistemazione dell’area con spazi verde, panchine ed una decina di posti auto.

L’importo lavori è di 868mila 683 euro, mentre l’impresa esecutrice è la Emma Lavori Coop e il soggetto attuatore il Genio civile con rup l’ing. Giovanna Grinciari.

“La riqualificazione di alcune micro-aree già sbaraccate è un progetto sul quale puntiamo molto – dichiara il sub commissario al risanamento, Santi Trovato -. La vera trasformazione del territorio si ha quando viene cancellato il degrado e si fa spazio alla bellezza, ad opere che migliorano la qualità della vita, rendono i quartieri sempre più a misura d’uomo e di bambino”.

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