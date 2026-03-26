Aree sport, relax, giochi e cani: un nuovo parco inclusivo a Messina VIDEO

I due hub vaccinali dell'ex Fiera verranno recuperati e gestiti dal Comune

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un nuovo parco inclusivo a Messina. E’ stato realizzato all’interno dell’ex Fiera dall’Autorità di sistema portuale dello Stretto. Tanto verde e lunghe passeggiate con vista sullo Stretto. Aree per lo sport, per il relax, giochi inclusivi e spazi per i cani. Ecco il nuovo parco.

Un parco inclusivo e accessibile

A raccontare il progetto realizzato all’interno dell’ex Fiera è il direttore dei lavori, l’architetto Giovanni Lazzari. “Dopo tanta fatica e tanti imprevisti superati ciò che avevamo progettato adesso è realtà”, dice con soddisfazione Lazzari. “Uno dei pochi parchi inclusivi in Italia. Il tema dell’accessibilità era fondamentale per noi”, aggiunge. I giochi sono stati pensati per tutti i bambini, così come l’accesso alla spiaggia tramite una passerella per carrozzine e passeggini, ma anche i percorsi tattili per non vedenti all’interno dei lunghi sentieri.

Lavori conclusi, ora il collaudo

“I lavori si sono conclusi, l’impresa si sta occupando degli ultimi ritocchi. Ora continueremo con la fase del collaudo e il presidente Rizzo ha previsto l’apertura del parco per il 21 giugno“, dichiara la rup Alessia Scimone.

I due hub vaccinali verranno recuperati e riutilizzati

I due hub vaccinali, i padiglioni 7A e 7B, non verranno demoliti ma riutilizzati. Il Comune di Messina ha già fatto richiesta all’Autorità portuale per la gestione dei due padiglioni. “Verranno utilizzati per svolgere eventi o attività istituzionali, ma anche iniziative legate alle politiche giovanili”, ha spiegato il direttore dell’Ufficio territoriale Messina Tremestieri, Ettore Gentile. “Stiamo anche valutando con il Comune di Messina di installare una recinzione artistica intorno al parco per garantire la massima sicurezza”, ha concluso Gentile.