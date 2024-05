Rischi della condivisione di informazioni personali online: responsabilizzate i vostri figli

REDAZIONALE

Dovremmo educare i nostri figli che pubblicare informazioni personali online è molto dannoso. Le informazioni personali possono essere utilizzate in modo diverso sui social media o sulle piattaforme di gioco. Questa guida spiega perché i genitori dovrebbero assicurarsi che i loro figli comprendano e mantengano la privacy online. Inoltre, devono attraversare il mondo virtuale in modo sicuro e responsabile.

Quali dati sono considerati informazioni personali online?

La presenza online di un individuo non solo apre le porte a nuove opportunità, ma aumenta anche il rischio di furto d’identità. Al giorno d’oggi, le persone pubblicano online informazioni private considerandole come qualcosa di molto casuale, cosa che potrebbe essere una pratica migliore. Le informazioni personali comprendono tutto ciò che riguarda persone specifiche, come ad esempio:

nome;

nome del padre;

indirizzo e-mail;

numero di telefono;

indirizzo di casa;

nome dei membri della famiglia;

cartelle cliniche;

Posizione GPS;

città o stato;

data di nascita e altro ancora.

Inoltre, molti quadri di riferimento per la privacy, come la cronologia di navigazione in Internet, determinano le vostre informazioni personali senza preoccupazioni. Ricordate che la pubblicazione di informazioni personali online non avviene solo in forma testuale: anche i video e le immagini sono considerati dati personali. Internet ha reso facile per innumerevoli entità raccogliere e sfruttare le informazioni personali delle persone per vari scopi. Inoltre, le reti di social media, le app online e le reti pubblicitarie sono i principali partecipanti a questa raccolta di dati. Si tratta di un rischio significativo per la sicurezza che molte persone non notano nemmeno.

Insegnate ai vostri figli che tenere al sicuro le informazioni private online è fondamentale per la sicurezza online. Quando condividete le vostre informazioni personali su diverse piattaforme o con altre persone, i truffatori e i frodatori possono usarle per scopi immorali. Quando i truffatori, gli hacker o i malviventi raggiungono le informazioni personali, le possibilità di crimini informatici e di rapimenti aumentano a dismisura.

Come spiegare la privacy a un bambino: alcuni suggerimenti comprovati

Insegnare ai bambini perché è rischioso condividere i propri dati personali online è un modo per proteggerli da furti d’identità, frodi online e truffe. Tuttavia, se vi state chiedendo come spiegare la privacy a un bambino, leggete i seguenti consigli e tecniche.

Controllate quotidianamente i social media e le altre piattaforme online dei vostri figli.

Insegnate loro a non rivelare informazioni personali in risposta a chiamate casuali e a non rispondere mai a messaggi o e-mail non richiesti.

Utilizzate password forti, lettere, caratteri speciali e numeri per creare password forti.

Aggiornare le impostazioni sulla privacy del dispositivo e vedere quali app usano i bambini o quali giochi fanno.

È possibile installare un software di sicurezza sui dispositivi dei bambini per monitorare direttamente le loro attività. Diverse applicazioni, come Eyezy, sono facili da usare e sufficientemente affidabili per controllare ciò che i bambini fanno sul telefono. In questo modo, i genitori possono controllare che non svolgano attività insolite, come la condivisione di dati privati. Eyezy come si installa? Questo è il nuovo software di cui tutti parlano.

Conclusione

In qualità di genitori, dovreste informare i vostri figli sulla sensibilità delle loro informazioni personali e insegnare loro quali tipi di informazioni non dovrebbero mai essere condivise online. I ragazzi sono inesperti e non conoscono i rischi previsti per la vita umana a causa di Internet; pertanto, insegnare loro i pro e i contro può essere efficace per la loro sicurezza.