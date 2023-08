Rischio ambientale, i vigili del fuoco in una spiaggia a Torre Faro - Tempostretto

Messina. L'intervento è stato ieri e l'esito dell'indagine negativo

MESSINA – Intervento dei vigili del fuoco a Torre Faro e si è temuta la presenza di sostanze nocive. La segnalazione ieri alle 17.30. Un fusto, con sostanze non identificate, si trovava nella spiaggia. Con la squadra del distaccamento Nord, è intervenuta allora una seconda squadra con operatori specializzati nel contrasto al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico. L’esito è stato comunque negativo: non si trattava di elementi pericolosi per l’ambiente e gli esseri umani.

Il contenitore è stato rimosso ed è stata bonificata l’area. Sul posto sono intervenuti pure guardia costiera e guardia di finanza.