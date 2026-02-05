Rischio crollo a San Filippo del Mela, sgomberate 6 famiglie in via Europa

Accertato un grave dissesto strutturale nel centro cittadino

Sei famiglie costrette a lasciare le proprie case per un pericolo di crollo. Accade in via Europa, a San Filippo del Mela, dove il sindaco Giovanni Pino ha firmato d’urgenza un’ordinanza disponendo l’immediata interdizione di un intero tratto di via Europa.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Il provvedimento è scattato dopo una segnalazione di cittadini che avevano avvertito segnali di cedimento strutturale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina che, dopo i rilievi tecnici, hanno confermato la gravità della situazione. La relazione tecnica ha evidenziato un rischio concreto, spingendo l’amministrazione comunale a evacuare l’area compresa tra i numeri civici 32 e 86.

Monitoraggio e messa in sicurezza

L’ordinanza elenca puntualmente le persone e le proprietà colpite dal divieto di accesso. Il provvedimento non riguarda solo le case ma coinvolge anche diversi magazzini.

Il Comune ha disposto il divieto assoluto di accesso e permanenza negli stabili fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Nel frattempo, l’ufficio tecnico comunale dovrà avviare un monitoraggio costante per individuare le soluzioni necessarie alla messa in sicurezza del fabbricato. L’atto è stato già trasmesso alla Prefettura di Messina, al Commissariato di Polizia di Milazzo e ai Carabinieri per garantire il rispetto del divieto.