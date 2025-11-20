 Ritorna il bus a piazza San Vincenzo, accolta la richiesta dei cittadini

Redazione

giovedì 20 Novembre 2025 - 09:00

Dopo decenni di assenza, l'Atm dice sì all'istanza dei residenti per l'istituzione di una nuova linea

Per oltre trent’anni piazza San Vincenzo è rimasta “completamente sguarnita del servizio di trasporto pubblico”, ora l’attesa dei residenti è stata finalmente ripagata.

Interpretando la “quotidiana esigenza di mobilità” della popolosa comunità, la Presidenza dell’Atm ha manifestato “sollecito disponibilità” per l’istituzione di una linea di autobus nella zona.

I vecchi collegamenti soppressi

La richiesta di ripristino era stata avanzata in prima istanza nel maggio 2024 e riguardava le linee che, sino agli anni ’90, servivano in modo soddisfacente il quartiere. In passato, il rione San Vincenzo era servito da ben tre linee: la n° 25 (con capolinea a Piazza Santa Maria La Nuova e arrivo al Forte Gonzaga), la n° 26 (che arrivava sino a Tremestieri) e la n° 34 (con capolinea in Piazza Santa Maria La Nuova e arrivo a Piazza Giovanni Verga del Rione Mangialupi). Tutte furono soppresse a seguito del deterioramento dell’allora Azienda Trasporti Municipalizzata.

Il nuovo percorso e i benefici

La nuova linea istituita, che rappresenta una “opportunità di trasporto pubblico” , ricollegherà la comunità di San Vincenzo con il Centro Città. Il percorso previsto è:

  • Capolinea: Piazza Santa Maria La Nuova.
  • Transito: Via Quod Quaeris, Via Monsignor D’Arrigo, Piazza Casa Pia, Via Fata Morgana, Stazione Centrale, Piazza Cairoli e Villa Dante.

Questa linea contribuirà notevolmente ad attenuare i disagi per la momentanea sospensione del servizio tranviario, in particolare nei passaggi tra Piazza Cairoli e Viale Europa/Villa Dante.

Inoltre, il nuovo percorso permetterà di ricollegare il popoloso rione a luoghi di interesse come Villa Dante, il Gran Camposanto, il mercato Vascone e consentirà a turisti e visitatori di contemplare la storica Porta Grazia in Piazza Casa Pia.

