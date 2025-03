Rivalsa per Akademia Messina a Cremona, la vittoria vale l’accesso matematico ai playoff

Arriva la prima vittoria senza perdere set nella pool promozione e il primo 3-0 in trasferta. Diop diventa la miglior realizzatrice di sempre in Serie A

CREMONA – Una vittoria schiacciante per Akademia Sant’Anna al PalaRadi. Contro Cremona, nella settima giornata della pool promozione, la formazione messinese si regala la prima vittoria senza cedere set della seconda fase ed è anche la prima volta che in trasferta arriva la vittoria da tre punti ma senza cedere nemmeno un set. Una bella reazione avuta dalla atlete di coach Bonafede che avevano vissuto degli ultimi giorni particolari dopo il turno infrasettimanale perso male contro Melendugno, a chiudere la questione qualche giorno fa la conferenza stampa del presidente Fabrizio Costantino. Quest’oggi in trasferta è sembrato finalmente che la squadra ha voltato pagina: ridotti al minimo i cali e soprattutto grazie ai tre punti conquistati arriva la certezza matematica di giocarsi le chance di promozione in serie A1 ai playoff. Per Akademia è stata la 19ª vittoria, stagionale, curiosamente coi tre turni giocati negli ultimi sette giorni c’è stato un sorpasso con nove vittorie arrivate in casa e dieci lontano dalle mura amiche.

Col risultato di stasera non serve più guardare agli altri campi per quanto riguarda il piazzamento playoff. Akademia Sant’Anna sale a quota 56 e Brescia, al momento sesta, non ha più i punti necessari per superarla, ne aveva 43 prima di questa giornata e solo 12 a disposizione arrivando quindi al massimo a 55. Certo resta da difendere il terzo posto, che garantirebbe l’eventuale gara tre della semifinale in casa al PalaRescifina, posizione che Messina deve difendere contro Busto Arsizio e Itas Trentino che affronterà nelle prossime settimane.

Per la sfida odierna coach Bonafede sul taraflex si affida a Carraro-Diop sulla diagonale palleggiatore-opposto, in banda Rossetto Vernon, centrali Olivotto e Modestino con Caforio libero. Per coach Mazzola Turlà al palleggio e suo opposto Bondarenko, in posto quattro Bellia e Arciprete, centrali Munarini e Marchesini con Parlangeli libero. L’allenatore siciliano, come già due turni fa contro l’Itas Trentino, non ha avuto bisogno di ricorrere a sostituzioni. Una partita interpretata perfettamente e secondo lo spartito del pre gara.

Torna in doppia cifra Bintu Diop, l’opposto di Akademia realizza 19 punti, unica in doppia cifra delle peloritane. Grazie proprio a questi punti, oltre a contribuire alla vittoria finale, Diop diventa anche la miglior realizzatrice di sempre di Akademia Sant’Anna nelle tre stagioni disputate in Serie A. Nella sua velocissima scalata annuale la toscana infatti è dopo oggi arriva a quota 556 punti, tra campionato, Coppa Italia e seconda fase, e scavalca Kelsie Payne che lo scorso anno ne aveva realizzati 544. Dietro di loro Rossetto (490) e Modestino (454), ma per loro i punti sono stati fatti in due anni e possono ancora migliorarsi. Seguono in questa speciale classifica Ebatombo (445), Martinelli (391), Battista (386), Martilotti (318, contando però solo i punti in Serie A2), Robinson (290) e poi Olivotto a 272, il cui conto è ancora aperto.

Esperia Cremona – Akademia Sant’Anna 0-3

Akademia trova il break dal tre pari con Modestino in battuta, rientrano le ospiti poi nuovo avanti 11-15, la partita sulla giusta direzione vede Messina arriva sul 15-19 e coach Mazzola chiede time out. Diop mette a terra il punto del 18-24, il primo annullato dall’ace di Arciprete, sul secondo errore di Bellia e set consegnato ad Akademia Sant’Anna.

Si riparte con lo stesso starting per Messina, si arriva insieme al tre pari poi Cremona trova tre punti consecutivi e coach Bonafede ferma il gioco. Le padrone di casa allungano 8-4, Messina si rifà sotto dopo il muro di Olivotto-Diop sul 9-8 e la panchina lombarda ferma il gioco. Poco dopo al rientro il capitano Rossetto firma il pari (10-10), segue il break di Messina dopo l’errore di Marchesini e il mani out di Diop (13-15), ma viene subito contenuta con tre punti consecutivi di Cremona e coach Boanfede ferma il gioco. Al rientro i tre punti consecutivi sono di Messina e il time out arriva per le locali. Messina allunga sul 17-21 e ipoteca anche il secondo set, grazie a Rossetto prima e il muro di Diop dopo arrivano i set point sul 18-24. Annulla il primo Cremona, il punto esclamativo è il primo tempo di Olivotto.

Non cambia ancora coach Bonafede che nel terzo mantiene lo stesso sestetto iniziale. Ace di Diop ad aprire il parziale, poi Rossetto e Vernon scavano già il solco sull’1-5 e coach Mazzola ferma il gioco. Al rientro la situazione non migliora, Messina arriva sul 3-9 con Olivotto e mentre Carraro è in battuta Cremona utilizza anche l’ultimo timeout a disposizione. Massimo vantaggio sul 4-11 per Messina, migliorato dall’ace di Diop sul 6-14. Tenta la reazione la formazione locale che si riporta sull’11-16, a fermare il gioco è la panchina siciliana, non vengono recepiti i dettami di coach Bonafede che poco dopo sul 13-16 è costretto a richiamare le sue in panchina. Vernon interrompe l’emorragia di punti di Akademia, poi Carraro fa respirare le compagne con un ace e Diop mette giù il punto del 15-20. L’ace di Olivotto vale i match point sul 17-24, il primo viene annullato. Sul secondo arriva l’errore di Bondarenko in battuta che consegna set e incontro a Messina.

Tabellino

Parziali: 19-25, 19-25, 18-25.

Durata: 30’, 29’, 29’.

Arbitri: Gianclaudio Bosica & Gianmarco Lentini, Andrea Lobrace (videocheck).

Cremona: Taborelli ne, Modesti 3, Marchesini 2, Maiezza ne, Bondarenko 7, Parlangeli 0, Turlà 1, Arciprete 0, Munarini 10, Bellia 8, Zuliani 0, Zorzetto 0.

Allenatore: Enrico Mazzola. Assistente: Michele Lucherini.

Akademia Bozdeva ne, Norgini ne, Olivotto 6, Carraro 3, Modestino 4, Vernon 9, Rossetto 7, Mason ne, Trevisiol ne, Caforio 0, Babatunde ne, Guzin ne, Diop 19.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

