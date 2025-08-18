 Riviera Jonica, il Pd: "Mare in condizioni critiche, servono interventi"

Riviera Jonica, il Pd: “Mare in condizioni critiche, servono interventi”

Redazione

Riviera Jonica, il Pd: “Mare in condizioni critiche, servono interventi”

lunedì 18 Agosto 2025 - 15:27

La nota del Partito democratico: "Governo regionale e Comuni corrano ai ripari"

“Lo stato del mare lungo la riviera jonica è di una criticità che compromette la stagione turistica futura e l’immagine stessa del territorio”. Così il responsabile turismo della segreteria provinciale del Pd Messina, Angelo Casablanca.​ “Il mare è in condizioni critiche, servono interventi immediati”​, insiste.

“Gli impianti di depurazione – prosegue – non sono mai stati adeguati agli standard europei e continuano a mostrare gravi carenze. Il governo regionale, anziché investire in salute pubblica e sviluppo, ha preferito
disperdere risorse in contributi e spettacoli effimeri”.​ Il dirigente dem sottolinea “l’evidente paradosso”: “Questi disservizi avvengono quasi quotidianamente sotto gli occhi dei turisti che affollano la riviera, proprio mentre la Città metropolitana si accinge a distribuire i fondi 2025 destinati alla premialità per i Comuni che hanno ottenuto la certificazione di qualità ambientale”.

Casablanca punta il dito anche contro il Comune di Santa Teresa di Riva: “In anni di amministrazione targata De Luca/Lo Giudice non sono arrivate evidentemente risposte concrete. Le proteste di cittadini e bagnanti lo dimostrano: non bastano riconoscimenti mediatici come la Bandiera Blu se la qualità delle acque resta insoddisfacente”.​

Il dirigente del Partito democratico conclude con un appello: «Il governo regionale e i Comuni interessati intervengano subito. Il futuro turistico ed economico della riviera jonica dipende da azioni urgenti e concrete, non da passerelle mediatiche».​​​​​​

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’addio a Pippo Baudo, un monumento della tv italiana
Il ponte San Giuliano è stato riaperto sulla Statale 116 a Randazzo VIDEO
Messina. Com’è difficile acquistare case per farne alloggi popolari
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED