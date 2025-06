De Luca e il sogno della “Riviera blu” da Taormina a Messina

Nel 2025 la provincia ha ottenuto 9 bandiere blu. "Costruiremo un brand per i comuni che fanno scelte di qualità"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Quando ho iniziato questo percorso c’erano solo 7 bandiere blu in tutta la Sicilia. Oggi ce ne sono 9 solo in provincia di Messina“, esordisce con soddisfazione il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Era presente anche lui questa mattina alla cerimonia di consegna delle bandiere blu nel Salone delle bandiere di Palazzo Zanca. Insieme al sindaco di Taormina sono stati invitati tutti i sindaci dei comuni che hanno ottenuto il riconoscimento: Roccalumera, Nizza di Sicilia, Tusa, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Letojanni e Alì Terme.

“Da grande egocentrico credo nelle potenzialità del mio territorio”

“Questo riconoscimento è la certificazione del fatto che siamo stati bravi a intraprendere un percorso, soprattutto nella qualità dei servizi dei comuni che amministriamo”, ha aggiunto De Luca. “Da grande egocentrico per me è fondamentale credere nelle potenzialità del mio territorio, altrimenti perché dovrebbero crederci gli altri? Taormina ha avuto la sua prima Bandiera blu, per il tratto di spiaggia di Mazzeo, solo l’anno scorso. Era pensabile che la perla dello ionico non l’avesse”, aggiunge il sindaco.

“La bandiera ha un costo”

“La bandiera ha un costo, non nel senso che si compra ma per l’investimento che un sindaco deve fare per ottenerla. Perché investire nel progetto della Bandiera blu significa togliere risorse ad altre servizi essenziali. E’ ovvio che è difficile ma insieme al sindaco Federico Basile abbiamo pensato ad una strategia di sostegno da parte della Città metropolitana a tutti i comuni della provincia che hanno ottenuto questo risultato. Oggi su 9 bandiere blu ottenute in Sicilia 8 sono nella riviera ionica, che sta diventando riviera blu. Un brand che si può costruire per i territori che vanno da Taormina a Messina. Un progetto in cui trascinare tutti i comuni che fanno delle scelte di qualità. Nei prossimi due anni puntiamo a risalire la classifica.

Messina quinta in classifica, dopo Sassari, Salerno, Cosenza e Savona

Quando abbiamo intrapreso il percorso anni fa eravamo 70esimi, ora siamo quinti dopo Sassari, Salerno, Cosenza, Savona. La provincia di Messina aspira ad essere la prima provincia d’Italia per il numeri di bandiere blu. E’ assurdo che su 15 bandiere blu in tutta la Sicilia 9 siano concentrate nella provincia di Messina. Nel resto dell’isola solo 5 bandiere, 1 ad Agrigento e 4 a Ragusa. Eppure ci sono 150 comuni costieri nella regione. Non possiamo essere battuti da territori in cui le nostre acque e le nostre spiagge se le sognano. Non voglio fare campanilismi, ma non sfruttare il tesoro che la natura ci ha dato è inaccettabile. Sfruttare le potenzialità turistiche è doveroso ma bisogna cambiare la rotta”, conclude il sindaco di Taormina.