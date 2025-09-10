 Rocambolesco inseguimento sul viale Europa, in 2 forzano l'alt per liberarsi della cocaina

Alessandra Serio

Rocambolesco inseguimento sul viale Europa, in 2 forzano l’alt per liberarsi della cocaina

mercoledì 10 Settembre 2025 - 17:12

La Polizia li ha inseguiti e arrestati con 60 grammi di droga. Avevano quasi investito i pedoni

Anziché fermarsi all’alt della pattuglia della Polizia, si sono lanciati a folle velocità in mezzo al traffico sul viale Europa e poi sul viale Italia, cercando di disfarsi della droga che avevano addosso. Dopo un rocambolesco inseguimento, i due pusher fuggitivi sono però stati fermati e arrestati.

Pusher ai domiciliari

I 22enni Marco Rapisarda e Salvatore Mondì sono stati fermati per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. La giudice Adriana Sciglio ha convalidato gli arresti e, accogliendo la richiesta dei difensori, le avvocate Angela Martelli e Rosa Guglielmo, ha concesso loro i domiciliari.

Rischiano di travolgere i passanti

L’arresto ieri sul viale Italia, alla fine della corsa, incurante di auto e passanti, sul viale Europa. I due giovani erano a bordo di uno scooter quando sono incappati in un posto di blocco delle Volanti. Anziché fermarsi, hanno forzato il posto di blocco e hanno tentato la fuga, rischiando di investire alcuni pedoni che attraversavano sul viale Italia. I due hanno anche cercato di liberarsi di due involucri che avevano addosso, recuperati dagli agenti. Dentro c’erano 7 grammi di cocaina, che suddivisa in dosi sarebbero diventate quasi 70 dosi, e un bilancino di precisione.

Fine della fuga

Fermati e perquisiti, Mondì aveva addosso un altro bilancino di precisione e 220 euro in banconote di piccolo taglio, sequestrati perché ritenuti frutto dello spaccio. A casa di Mondì, inoltre, i poliziotti hanno trovato altri 50 grammi di cocaina. Tutta la sostanza è stata sequestrata e inviata alle analisi della Scientifica.

