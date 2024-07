Roccafiorita, inaugurata la big bench sul Monte Kalfa

La colorata panchina alta oltre due metri offre uno spettacolare panorama sulla Valle d'Agrò e non solo

ROCCAFIORITA – Un nuovo, gigante simbolo domina il panorama di Roccafiorita: la big bench, l’iconica panchina colorata alta più di due metri, è stata inaugurata oggi pomeriggio sul Pizzo Guardia, a quota 880 metri sul livello del mare. L’evento, ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico, accorso per ammirare la spettacolare panchina e godere del panorama mozzafiato che offre.

Con l’ingresso nel Big Bench community project (Bbcp), Roccafiorita entra a far parte di una rete di oltre 360 comuni in tutta Italia che hanno scelto di valorizzare il proprio territorio attraverso queste colorate installazioni. “Abbiamo voluto fortemente che Roccafiorita si dotasse di questa panchina – ha dichiarato il sindaco Concetto Orlando – anche per l’idea di rete che c’è alla base”.

Un progetto nato dalla collaborazione

La realizzazione della Big Bench di Roccafiorita è stata possibile grazie alla collaborazione di diverse realtà del territorio. Il progetto è stato sostenuto economicamente da imprese locali e non, mentre la manodopera è stata offerta gratuitamente da artigiani locali: un fabbro, un falegname, un pittore edile, un’impresa di movimento terra e diversi professionisti. L’iniziativa ha avuto inoltre il sostegno fin dalle sue origini delle associazioni di volontariato Archeoclub Area Jonica, presente con Filippo Brianni, e Lions Valle d’Agrò. Il comune si è occupato di tutti i profili progettuali e logistici.

Un panorama unico

La posizione strategica della panchina offre un panorama che spazia su tutti i centri della Valle d’Agrò fino allo Jonio, su Aspromonte, Etna e Nebrodi, sulla rocca “Gli Amanti di Pietra”, sulla neviera di S. Leo e sui ruderi della chiesa di S. Leo. Lungo il percorso per raggiungere la panchina sono stati piantati cinque nuovi alberi, uno per ogni bambino nato a Roccafiorita nel 2024: Celeste D’Amore, Gabriele Bene, Simone Occhino, Agatino Filippo Occhino e Matilde Minniti.

Un invito alla scoperta per bambini e adulti

Sulla parte posteriore della panchina, delle targhe ricordano chi ha contribuito alla sua realizzazione, mentre sulla parte anteriore è incisa “Monte Kalfa”, una poesia del poeta liminese Giuseppe Cavarra, tratta dal suo libro “Carusanza”, che descrive la montagna che domina Roccafiorita con gli occhi puri di un bambino. I visitatori potranno inoltre munirsi di un “passaporto” che permetterà loro di collezionare timbri da tutte le Big Bench d’Italia, ottenendo così informazioni sulla storia e le caratteristiche dei luoghi visitati. I passaporti e i timbri saranno disponibili presso le tre attività di ristorazione locali. L’inaugurazione della Big Bench di Roccafiorita rappresenta un nuovo importante passo nella valorizzazione del territorio e un’occasione unica per scoprire le bellezze di questo borgo siciliano.