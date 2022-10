Roccalumera, dibattito in aula su Polo sportivo e Protezione civile comunale - Tempostretto

I consiglieri di minoranza hanno presentato due interrogazioni

ROCCALUMERA – L’attuale situazione del Centro sportivo polivalente sarà al centro del dibattito del prossimo Consiglio comunale, convocato dal presidente Antonio Garufi per lunedì 10 ottobre alle 20. I consiglieri di minoranza hanno presentato una interrogazione chiedendo chiarimenti in merito alla gestione e alla fruizione della struttura. All’ordine del giorno anche il riconoscimento di debiti fuori bilancio ed una interrogazione del gruppo di minoranza sul Gruppo comunale di Protezione civile e sul mezzo antincendio in dotazione.