Roccalumera. Floriana Famà eletta presidente del Consiglio comunale - Tempostretto

La minoranza ha chiesto la vicepresidenza come segno di apertura e collaborazione

ROCCALUMERA – Floriana Famà è la nuova presidente del Consiglio comunale di Roccalumera. Ha ricevuto gli 8 voti della maggioranza, mentre i quattro consiglieri di minoranza hanno votato scheda bianca. Nella stessa seduta da registrare l’ingresso in Aula dei consiglieri Antonella Garufi e Carmelo Prestipino, al posto dei dimissionari Ivan Cremente e Angela Puglisi, già nominati nella nuova Giunta, e il giuramento del neo sindaco Giuseppe Lombardo e di tutti gli altri consiglieri. “L’obiettivo – ha spiegato il primo cittadino roccalumera – è quello di creare sinergia e collaborazione tra tutto il Consiglio comunale, nell’interesse e per il bene della nostra comunità. L’unione per il raggiungimento di tutti gli obiettivi – ha aggiunto Lombardo – sarà il punto cardine di questa amministrazione per il “cambio di passo” di cui Roccalumera ha bisogno”.

La proposta della minoranza

E chissà che proprio in quest’ottica, non venga presa in considerazione la proposta, avanzata durante la seduta di insediamento del Consiglio, dai quattro consiglieri di minoranza – Rita Corrini, Massimo Bellomo, Tiziana Maggio e Mariarosaria Sparacino – che hanno proposto l’elezione di un proprio rappresentante, Massimo Bellomo, come vice presidente del Consiglio. Rinviate, invece, le dimissioni degli altri due consiglieri già nominati in Giunta, Antonio Garufi e Natia Basile. Una volta formalizzato questo passaggio, in Consiglio al loro posto entreranno anche i candidati non eletti Ersilio Allegra e Claudia Gugliotta. Al momento, la maggioranza consiliare risulta formata, oltre che da Garufi e Basile, dai consiglieri Dario Caminiti, Floriana Famà (presidente), Giovanna Saccà, Simona Saccà, Nunziato Prestipino e Antonella Garufi.

