Roccalumera. Giornata di sport sulla diversità targata Global Social Inclusive

"Fai la differenza, festeggia con noi la diversità!" è lo slogan dell'iniziativa, una giornata per divertirsi e imparare

ROCCALUMERA – La Global Social Inclusive, in compartecipazione con il Comune di Roccalumera e il Lions Club di Roccalumera Quasimodo organizza la prima edizione del Pre Disability Day. Sabato 28 settembre in piazza Madonna del Carmelo una serie di attività che serviranno a sensibilizzare le persone sui temi dell’accessibilità e dell’uguaglianza.

Le discipline praticate sin dalle ore 9:30 del mattino saranno la pallavolo, il bastone siciliano, il tennis in carrozzina, il torball, lo showdown, il judo, la danza, l’handbike, il baskin, il tennis tavolo, il calcio balilla in carrozzina e il basket. L’evento andrà avanti per tutto il giorno chiudendosi con l’esibizione serale, dalle ore 19:30, “Danza e Musica oltre le barriere!” dell’associazione bambini speciali di Marco Bonano e con presente lo scrittore non vedente Andrea La Fauci, spettacolo che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Global Social Inclusive.