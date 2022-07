Roccalumera. Il Comune acquista pozzo Savona: "Basta crisi idriche nelle frazioni" - Tempostretto

Si profila un risparmio in Bilancio di 200mila euro

ROCCALUMERA – L’Amministrazione comunale di Roccalumera ha acquistato il pozzo Savona. “Grazie a questa iniziativa le frazioni di Allume e Sciglio – evidenzia l’avvocato Carmelo Saitta, esperto del sindaco Gaetano Argiroffi – vengono dotate di una risorsa idrica che soddisfa in pieno il loro fabbisogno di acqua, senza dover ricorrere alla fornitura di Siciliacque. Il che comporta due cose. La prima – spiega – è che le comunità delle frazioni non devono più patire le interruzioni di acqua legate agli interventi effettuati sulle condotte da Siciliacque, con tutti i disguidi conseguenti. La seconda è che per il Comune vi è un risparmio nell’ordine di circa 200 mila euro in bilancio, non dovendo più pagare Siciliacque per la fornitura di acqua prodotta dalla stessa. Ancora una volta quindi il sindaco Gaetano Argiroffi si dimostra un amministratore lungimirante, pronto a fronteggiare le carenze dipendenti dalla precarietà delle risorse.

Un autunno difficile sul piano finanziario

Gli studi economici attuali dicono che si prospetta un autunno difficile sul piano finanziario con aumenti a causa della diminuzione dell’offerta delle materie prime, del gas e delle risorse idriche, fattori che daranno la stura ad una nuova recessione economica. Bene, il nostro Sindaco in previsione di un siffatto urgano economico-finanziario si è attrezzato in tempo utile con il reperimento della risorsa idrica legata all’acquisto del pozzo Savona, evitando ai suoi cittadini l’aggravio dei costi a causa della carenza di acqua e della fornitura di Siciliacque”. Non manca la frecciata ai consiglieri di minoranza: “A chi, come Corrini e compagni, e qualche parvenu della politica locale, pronto a cimentarsi nella prossima campagna elettorale, che denuncia il cattivo stato del paese e la confezione di bilanci falsi – chiosa Saitta – dico che lo stato di degrado millantato è dipeso dall’attesa del bilancio dell’attuale esercizio, tant’è che oggi, a bilancio approvato, sono in corso tutti gli interventi di manutenzione invocati, senza contare che al momento il Comune dispone di pochi operai e sta per rimpolpare l’organico.

“Bilanci approvati nei termini di legge e nel rispetto degli equilibri contabili”

Quanto ai supposti bilanci falsi ricordo che gli ultimi due bilanci di previsione, cioè il 2021 ed il 2022, sono stati approvati nei termini di legge e nel rispetto degli equilibri contabili. E ciò malgrado la scarsità dei trasferimenti e la carenza delle entrate. E tutto questo è stato possibile grazie agli sforzi dell’Ufficio Finanziario capeggiato dalla dott.ssa Rossella Rigano. Mentre, l’ultimo bilancio della gestione passata è occorso nell’aprile 2013 e si è trattato del previsionale del 2012, approvato con la postilla dell’allora capo area Finanziaria che le poste in uscita diminuissero ed aumentassero quelle in entrata. Approvazione occorsa con capogruppo di maggioranza Corrini. Maggioranza si fa per dire, atteso che detto documento contabile, alquanto discutibile, stante la precarietà ed inesistenza delle provviste economiche postate in bilancio, venne approvato da quattro consiglieri e l’astensione di 10. Sicchè, chi, oggi ipotizza poste contabili non chiare – conclude l’avvocato Saitta – deve guardare al proprio passato di amministratore attivo e, anziché cogliere la pagliuzza esistente negli occhi altrui, è bene che veda la grande trave presente nei propri occhi”.