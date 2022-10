Roccalumera. Il Lions Club apre l'anno sociale nel segno della cultura della non violenza - Tempostretto

Cerimonia e convegno all'Antica Filanda

ROCCALUMERA – L’Antica Filanda ha ospitato la cerimonia di inaugurazione dell’anno sociale 2022/2023 del Lions Club Roccalumera Quasimodo. Per l’occasione, si è tenuto un convegno sul tema “Consapevolezza e cultura del rispetto: prevenzione violenza di genere”. Dopo il saluto del presidente, l’avvocato Lalla Parisi, che ha ringraziato per la partecipazione evidenziando come sia di fondamentale importanza fare rete fra le istituzioni (scuola, forze dell’ordine, associazioni) per inoculare la cultura della non violenza, si sono susseguite le relazioni dell’avvocato Cettina La Torre, presidente del centro antiviolenza “Al Tuo Fianco”, da oltre 10 anni presente sul territorio della zona jonica messinese, e del dottor Mario Venuto, commissario capo funzionario divisione anticrimine della Questura di Messina.

Toccante la testimonianza di una donna vittima di violenza che ha ripercorso il travagliato cammino che, con il sostegno dell’associazione Al Tuo Fianco, l’ha portata oggi ad essere una donna libera. Nel corso della serata è stata celebrata la 3° Charter del Club a cura dell’avvocato Carlo Mastroeni e sono stati presentati quattro nuovi soci che hanno fatto ingresso nel club Roccalumera Quasimodo. Presenti presidenti e “officers” dei vari club Lions di Messina e provincia; il presidente di circoscrizione Andrea Donsì e il presidente di zona Isidoro Barbagallo; la presidente Leo club S. Teresa Marina Foti, autorità civili e militari, la Fidapa Valle d’Agrò rappresentata da Antonella Maimone, la Croce Rossa Roccalumera-Taormina rappresentata da Rita Corrini, l’Istituto comprensivo di Roccalumera rappresentato da Rossana Ricciardi.