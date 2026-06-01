Roccalumera. La Giunta del sindaco Lombardo è nuovamente al completo

Il primo cittadino ha nominato i sostituti dei dimissionari Garufi e Basile. Giovedì la presentazione

ROCCALUMERA – A poco meno di un mese dalle polemiche dimissioni del vicesindaco Antonio Garufi e dell’assessora Natia Basile, il sindaco Giuseppe Lombardo ha nominato i due sostituti. Si tratta di Marco Maccarrone e Alessandro Mignani. “Da oggi – ha sottolineato Lombardo – la Giunta Municipale è di nuovo al completo e pronta a lavorare a pieno regime. Diamo il benvenuto ai nuovi due assessori: a loro va il mio grande augurio di buon lavoro! La presentazione ufficiale delle deleghe avverrà questo giovedì durante la conferenza stampa”.

Il vicesindaco Garufi e l’assessora Basile si erano dimessi il 5 maggio scorso e nonostante le rassicurazioni su una rapida ricomposizione della Giunta, il sindaco Lombardo non era riuscito a trovare subito la quadra per ripartire. Tanto che proprio questa mattina era arrivata una nota firmata dal locale circolo di Fratelli d’Italia, il partito di Garufi, Basile e degli ex consiglieri di maggioranza Claudia Gugliotta e Antonella Garufi, oggi indipendenti. “La crisi politica e amministrativa che sta attraversando la Giunta Lombardo – ha sottolineato FdI – non rappresenta un episodio contingente, ma il risultato di una crescente difficoltà nell’azione di governo del paese. A oltre tre settimane dalle dimissioni del vicesindaco e di un assessore, l’Amministrazione comunale si presenta ancora con una Giunta incompleta e senza una chiara prospettiva politica”.