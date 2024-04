Roccalumera, parcheggi a pagamento e disco orario per l’estate

Il vicesindaco Garufi: "Puntiamo a un'estate meno caotica per residenti e villeggianti"

Roccalumera si prepara all’estate con un piano viario per decongestionare il traffico e agevolare la sosta. Previsti parcheggi a pagamento in diverse zone della Statale 114 e sulla via Umberto I, mentre il disco orario sarà introdotto sul lungomare. L’obiettivo, come spiega il vicesindaco Antonio Garufi, è quello di “far vivere un’estate meno caotica a residenti e villeggianti, attraverso una serie di accorgimenti che abbiamo iniziato a vagliare”.

Incontri e sopralluoghi per definire il piano

Sono già stati due gli incontri dedicati al tema, a cui hanno partecipato oltre a Garufi, l’assessore Ivan Crementi, i consiglieri Claudia Gugliotta, Giovanna Saccà e Carmelo Prestipino, l’ingegnere Salvatore Barbera dell’Ufficio tecnico e la coordinatrice della Polizia locale, l’ispettrice Giusy Parisi.

Parcheggi per i turisti

Per i turisti si sta pensando a delle aree specifiche in centro e in altre zone periferiche del paese. In merito si attendono ulteriori indicazioni tecniche prima di decidere. Seguiranno altri incontri, anche aperti, per programmare il nuovo piano di viabilità e parcheggi per il periodo estivo. L’Amministrazione ha ringraziato per il lavoro svolto dagli uffici e ha annunciato che “abbiamo fatto ulteriori passi avanti pianificando nei dettagli le nuove strategie da mettere a fuoco”. “A breve avvieremo una fase di confronto con cittadini e categorie produttive per raccogliere suggerimenti e apporre eventuali correzioni”, ha concluso Garufi. “Stiamo lavorando affinché l’imminente stagione estiva possa essere meno caotica degli anni passati”.