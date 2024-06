Roccalumera piange la scomparsa di Rita Corrini: donna impegnata nella politica e nel volontariato

Insegnante alla scuola primaria e consigliera di minoranza, si è sempre distinta per il suo impegno costante e la sua passione verso il bene comune

ROCCALUMERA – La comunità di Roccalumera è stata colpita da un profondo dolore con la perdita di Rita Corrini, figura di spicco della politica locale da vent’anni e rappresentante chiave della compagine legata all’ex e compianto sindaco Gianni Miasi. Rita, che avrebbe compiuto 58 anni il prossimo 1 luglio, ha perso la sua battaglia contro una malattia che ha gravemente compromesso la sua salute negli ultimi tempi, culminando in questo triste epilogo mentre si trovava all’ospedale “Papardo” di Messina.

Insegnante presso la scuola primaria e consigliera di minoranza, Rita Corrini si è sempre distinta per il suo impegno costante e la sua passione verso il bene comune. La sua esperienza politica ha visto diversi momenti significativi, dall’entrata nel Palazzo Comunale nel 2004 al periodo trascorso come capogruppo di opposizione dopo l’ultima corsa alle candidature a sindaco nel 2018. Rita ha dedicato il suo tempo anche al volontariato, collaborando con la Croce Rossa di Taormina-Roccalumera e altre associazioni locali come Volley Roccalumera e Xilium, contribuendo attivamente al supporto dei più bisognosi.

Il sindaco Giuseppe Lombardo e il suo gruppo politico “Insieme per Roccalumera” hanno espresso il loro profondo cordoglio per la scomparsa di Rita Corrini. Le loro parole risuonano come un tributo alla lealtà, all’integrità e alla forza d’animo di Rita, che ha combattuto con coraggio fino all’ultimo. Il ricordo della comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo di Roccalumera per la docente Rita Corrini è intenso e toccante, sottolineando le sue doti professionali e umane esemplari che hanno fatto di lei una presenza stimata e amata da tutti.

La scomparsa di Rita Corrini lascia un vuoto nella politica e nella comunità di Roccalumera, ma il suo impatto positivo e la sua dedizione al servizio pubblico rimarranno impressi nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta ed hanno collaborato con lei. La sua eredità di impegno e generosità continuerà a vivere nei ricordi e nell’affetto di chiunque abbia incrociato il suo cammino.