Roccalumera. Rivoluzione dell’apprendimento con docenti bulgari e italiani

Collaborazione internazionale nel mondo dell'educazione: nasce il Progetto App divertenti per buoni risultati

ROCCALUMERA – Al via un entusiasmante progetto educativo che promette di portare un tocco di divertimento all’apprendimento nelle aule scolastiche. Il progetto Erasmus+ “App Divertenti per Buoni Risultati” ha preso il via a Roccalumera, con insegnanti provenienti dalla Bulgaria e dall’Italia che collaboreranno per sviluppare nuove e creative applicazioni educative. Le attività del progetto coinvolgono tre docenti bulgari della Bulgarian School in Prague, “Dr. Petar Beron”, situata nella capitale ceca, che hanno fatto visita ai loro partner italiani presso l’Istituto Comprensivo “Giudice Livatino” di Roccalumera e il Parco Letterario Salvatore Quasimodo.

L’incontro inaugurale ha visto la partecipazione dei docenti ospiti e dello staff Erasmus di Roccalumera, tra cui le insegnanti Rossana Ricciardi, Agata Parisi, Daniela Barbieri, Rita Favosi e Maria Grazia De Luca, il direttore amministrativo Felice Italiano, e i rappresentanti del Parco Letterario Quasimodo, Carlo Mastroeni e Marcello Deodato. Il progetto Erasmus+ mira a promuovere la collaborazione e lo scambio di innovative metodologie didattiche tra le scuole europee. Attraverso lo sviluppo di applicazioni educative divertenti, si mira a coinvolgere gli studenti in modo più efficace e a migliorare i risultati di apprendimento. Durante il corso del progetto, insegnanti e studenti lavoreranno insieme per progettare e implementare varie app educative adatte a diverse materie e gruppi di età. Queste applicazioni includeranno elementi di gamification, rendendo l’apprendimento un’esperienza divertente e coinvolgente.

“Questo progetto rappresenta un’opportunità straordinaria per arricchire le nostre pratiche didattiche e scoprire nuovi modi per coinvolgere gli studenti”, ha dichiarato Rossana Ricciardi, una dei docenti italiani coinvolti nel progetto. “Sfruttando la tecnologia e la creatività, speriamo di creare strumenti che possano ispirare e motivare i nostri studenti a raggiungere il successo”.

Il partenariato tra la Bulgarian School in Prague e l’Istituto Comprensivo “Giudice Livatino” rappresenta un’opportunità preziosa per lo scambio culturale e l’apprendimento reciproco. Attraverso sforzi collaborativi, i partecipanti al progetto mirano a rafforzare i legami tra le rispettive istituzioni e a contribuire all’avanzamento delle pratiche educative. Il progetto “App Divertenti per Buoni Risultati” è previsto che duri per i prossimi due anni, durante i quali i partecipanti si impegneranno in una serie di sessioni di formazione, workshop e attività collaborative. L’obiettivo finale è sviluppare una collezione di app educative che possano essere condivise e utilizzate in diversi contesti educativi, promuovendo l’innovazione e l’eccellenza nell’insegnamento e nell’apprendimento.