Roccalumera. Una “panchina gialla” contro il bullismo e il cyberbullismo

Iniziativa del Lions Club Roccalumera Quasimodo. E' la prima installata nel versante jonico messinese

ROCCALIMERA – Inaugurata a Roccalumera la panchina gialla contro il bullismo, prima e unica del versante jonico messinese e 141esima installata su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa è del Lions club Roccalumera Quasimodo, presieduto da Giovanni Longo, che ha promosso un importante service contro il bullismo e cyberbullismo culminato con la consegna della “Panchina gialla di Helpis”, un progetto che gode del patrocinio del Ministero dell’Interno e dell’Anci.

Obiettivo della panchina gialla è quello di creare un punto di riferimento simbolico e concreto per la lotta a fenomeni che, secondo l’Istat, in Sicilia colpiscono oltre il 25% degli adolescenti. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato numerose autorità, tra le quali il sindaco di Roccalumera e deputato regionale Giuseppe Lombardo, la docente referente per il bullismo dell’I.C. “Giudice Rosario Livatino” di Roccalumera, Cristina Campailla (in rappresentanza della dirigente scolastica Germana Lanzafame) e il comandante della stazione dei carabinieri maresciallo Domenico Musolino.

Tra i relatori, lo psicoterapeuta Angelo Fabio Costantino, già garante per l’infanzia del Comune di Messina, noto per la sua attività professionale e l’impegno sociale, e l’esperto in diritti dei minori, avv. Carlo Mastroeni, socio fondatore del Lions Club Roccalumera Quasimodo, che ha parlato delle conseguenze giuridiche sia penali che civili del bullismo e delle tutele per i bullizzati.

Al convegno è intervenuto anche Filippo Catalfamo, giovane informatico siciliano con esperienza di bullizzazione che ha intrattenuto gli studenti stimolandoli a parlare del loro vissuto e di esperienze di bullismo subite. Lo stimolo è stato colto e alcuni studenti hanno raccontato di essere stati vittime.

Filippo Catalfamo, è il fondatore di “Raguel”, acronimo di “Radar Guard Electronic”, associazione che realizza un progetto innovativo nato per contrastare il bullismo e il cyberbullismo che ha ricevuto il sostegno di istituzioni e forze dell’ordine. Attraverso incontri nelle scuole e l’app “RA.GU.EL.” – disponibile su Android – l’iniziativa offre supporto immediato a chi vive situazioni di disagio, permettendo anche di segnalare episodi e condividere la propria posizione con le autorità.

“La panchina gialla non è solo un arredo urbano – ha spiegato il presidente Longo – ma un presidio permanente che ricorda quotidianamente l’importanza della solidarietà e della consapevolezza contro ogni forma di violenza giovanile”. Il progetto, partito da Milano nel 2017, oggi è diffuso in tutta Italia e rappresenta un significativo passo avanti nella sensibilizzazione sociale.