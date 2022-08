Roccavaldina, la cultura in primo piano - Tempostretto

Sabato 20 agosto, dalle 18.30, una notte dedicata alla cultura. Partecipa il mecenate Antonio Presti

ROCCAVALDINA – Una notte dedicata alla cultura. Arte, letteratura, musica, teatro, incontri e visita guidata, cultura africana. Ecco “Roocca per la cultura”. Sabato 20 agosto, dalle 18.30, si svolgerà nel borgo di Roccavaldina un’iniziativa promossa dalla Proloco in collaborazione con il Comune a chiusura del suo cartellone estivo. L’evento sperimenta e rafforza collaborazioni con altre associazioni del territorio, fanno sapere gli organizzatori :l’associazione teatrale “Figghi di stu mari “e l’associazione culturale “Venetico per tutti”

La prima in una performance teatrale intitolata”gente di sicilia”in piazza del Popolo, la seconda in una rappresentazione di antichi mestieri in via castello fino a Fontana Lea.

Dalla sartoria sociale Kano all’incontro con Antonio Presti

Il percorso si snoda dall’Antico Palmento, dove si respira Africa con le tele di Cristina Santangelo e i tessuti wax della sartoria sociale Kano. A Casa Vermiglia: la presentazione del libro di Marisa Sturiale D’Agostino “Avevamo dimenticato il cuore ” e l’incontro con il mecenate Antonio Presti della Fondazione Fiumara D’Arte.

Al piano terra le foto di Nino Bartuccio: ritratti unici. In Piazza del Popolo apertura straordinaria e gratuita dell’Antica Farmacia e ritrovo alle 21,30 circa per una passeggiata con guida alla Chiesa della Catena.

Si tratta di un gioiello dell’anno Mille che ospita le icone bizantine del maestro Paolo Lanza e la voce della soprano Antonella Trifiro’.La serata si chiude con le esibizioni di due giovani band: Disorient Express e Morrigan.

In programma visite gratuite al Museo Farmacia e Museo Suiseki.