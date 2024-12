Roccavaldina, la Regione stanzia 700mila euro per la sicurezza del costone roccioso

Schifani: "La gente ha diritto alla serenità. Gli abitanti potranno tornare nelle proprie case"

ROCCAVALDINA – Il costone roccioso di Roccavaldina sarà consolidato. La Regione Siciliana, con l’ufficio per il contrasto al dissesto idrogeologico, ha pubblicato la gara per intervenire sulla zona Nord-ovest del piccolo comune del Messinese, lì dove parecchie costruzioni sono state lesionate e messe in pericolo dall’instabilità del terreno su cui poggiano. Il presidente Renato Schifani ha sottolineato che adesso “per i cittadini che precauzionalmente avevano abbandonato la propria abitazione ci sarà la possibilità di ristrutturarla e di ritornare a viverci in tutta sicurezza”.

Stanziati 700mila euro

“È quello che noi chiamiamo il diritto alla serenità della gente – ha aggiunto Schifani -. Ed è per questo che, giorno dopo giorno, prestiamo la massima attenzione alle istanze che arrivano dal territorio per trovare, nel più breve tempo possibile, le soluzioni idonee a rimuovere i pericoli esistenti”. La cifra messa a disposizione dalla Regione è di circa 700mila euro e il bando si chiuderà il 21 gennaio.

I lavori

Oltre a mettere al riparo gli edifici che si trovano sulla sommità dell’altura, i lavori previsti consentiranno di proteggere da possibili crolli anche alcuni giardini privati che si trovano a valle e, soprattutto, la via Panoramica, l’importante arteria chiamata così perché si affaccia sul golfo di Milazzo. Sono previste operazioni di rimozione dei massi pericolanti oltre al rivestimento di alcuni muri a secco che si trovano sulla sommità del costone. Sulle pareti verranno posizionati pannelli di fune ancorati alla roccia, in modo da contenere le spinte verso il basso. Tutte le protezioni installate in passato, e ormai usurate, verranno inoltre rimosse e sostituite.