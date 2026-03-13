 Stadio Celeste, affidati gli ultimi lavori per la Tribuna A e la Curva Sud

Stadio Celeste, affidati gli ultimi lavori per la Tribuna A e la Curva Sud

Marco Ipsale

Stadio Celeste, affidati gli ultimi lavori per la Tribuna A e la Curva Sud

venerdì 13 Marzo 2026 - 09:30

L’appalto alla ditta Longobucco riguarda il risanamento dei gradoni e delle sedute: resta l'incognita sul futuro di Gradinata e Curva Nord

MESSINA – Nuovo passo avanti nell’iter per la riqualificazione dello stadio “Giovanni Celeste”. Il Comune di Messina ha ufficializzato l’aggiudicazione di un altro appalto per la manutenzione straordinaria di Tribuna A e Curva Sud.

Gli interventi previsti

I lavori sono stati affidati alla ditta messinese Longobucco Costruzioni Srls per un importo di circa 180mila euro. L’intervento si focalizzerà sul risanamento strutturale dei gradoni e sulla sostituzione dei seggiolini della tribuna coperta, ormai inutilizzabili dopo anni di abbandono. Si tratta di un tassello che si aggiunge al grande cantiere finanziato dal Pnrr, necessario per rendere questi settori idonei ad accogliere nuovamente il pubblico.

Il piano per la Curva Nord e la Gradinata Oreto

Al fianco di questi interventi imminenti, si delinea il futuro del resto dell’impianto grazie a un ulteriore progetto da 1,5 milioni di euro. Questo piano specifico prevede la riqualificazione della Curva Nord, con opere di risanamento e adeguamento dei servizi, ma l’intervento più massiccio riguarderà la Gradinata. Qui si procederà con l’adeguamento strutturale della parte in cemento armato e con la demolizione dell’attuale struttura tralicciata. Al suo posto nascerà una nuova struttura destinata ad attività sportive complementari, con spazi per la riabilitazione, la preparazione atletica e un’area ristoro con affaccio sul campo.

Il quadro complessivo dei lavori

Il recupero del “catino” di via Oreto si articola quindi su tre fronti. Da un lato i lavori originari del Pnrr, curati dal Consorzio Santachiara, che hanno riguardato spogliatoi e il nuovo manto sintetico ormai in fase di ultimazione. Dall’altro, l’avvio della manutenzione su Tribuna A e Curva Sud affidata alla Longobucco Costruzioni. Infine, la programmazione per la Nord e la Gradinata, che include la revisione totale degli impianti elettrici e idrici. Nonostante la definizione di tutti i tasselli progettuali, rimane l’incognita sulle modalità di riapertura: si dovrà infatti decidere se inaugurare lo stadio per fasi o attendere il completamento di tutti gli interventi previsti.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
La vecchia ferrovia Messina – Catania si potrebbe mantenere? I nodi dietro l’addio alla linea storica
Russo: “La mia candidatura nasce a Messina, nessuna imposizione a Palermo” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED