 Roccella Ionica. Scoperta maxi piantagione di cannabis, due arresti in flagranza

Roccella Ionica. Scoperta maxi piantagione di cannabis, due arresti in flagranza

Dario Rondinella

Roccella Ionica. Scoperta maxi piantagione di cannabis, due arresti in flagranza

Tag:

mercoledì 17 Settembre 2025 - 08:02

I militari hanno rinvenuto una piantagione di cannabis, disposta su più terrazzamenti e costantemente irrigata

ROCCELLA IONICA – I Carabinieri Forestale, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due uomini per il
reato di coltivazione di cannabis sativa, con finalità di spaccio.

Nell’ambito dei controlli del territorio in un terreno demaniale nell’Agro di Roccella Jonica i militari hanno rinvenuto una piantagione di cannabis, disposta su più terrazzamenti e costantemente irrigata con un elaborato sistema a goccia con rilascio graduale dell’acqua.

La piantagione di cannabis si trovava in una zona impervia

Il luogo prescelto si trova in una zona impervia e difficilmente raggiungibile, sperando quindi di sottrarsi ai controlli delle Forze dell’Ordine. La piantagione individuata è stata oggetto di costante monitoraggio con impiego di impianti di ripresa e servizi mirati di pattugliamento.

Nel corso di tali attività, i militari hanno verificato la presenza di due soggetti, all’interno del sito,
intenti a tagliare i germogli più maturi riponendoli poi in grandi sacchi neri. L’intervento immediato ha consentito l’arresto in flagranza di reato e il sequestro di 162 piante di cannabis sativa a livello di maturazione, oltre che di una bilancia meccanica e attrezzature per la potatura.

95 piante sono state bruciate sul posto e le restanti, intere e cimali, messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il narcotest ha dato esito positivo indicativo della presenza di principio attivo THC della marijuana o dei cannabinoidi in generale.

La piantagione sequestrata comprendeva piante di marijuana ormai mature pronte per essere raccolte e destinate ad alimentare il mercato illegale degli stupefacenti. Il Tribunale di Locri, come da richiesta della locale Procura, ha convalidato l’arresto operato dai militari ed applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per entrambi i soggetti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
Messina tra discariche a cielo aperto, fogne e la bellezza da riscoprire
Atm, più di 3000 abbonamenti Move Me nella prima mattinata VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED