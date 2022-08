Roccella Jonica. Al Summer Festival, stasera c’è Sangiovanni. Attesa per Elisa il 7 settembre - Tempostretto

La nuova popstar della musica italiana sangiovanni porterà live i suoi successi e, in particolare il suo album “Cadere volare” (Sugar)

ROCCELLA JONICA – Penultimo appuntamento per il Roccella Summer Festival: questa sera sul palco del Teatro al Castello di Roccella Jonica sarà il turno di Sangiovanni. Classe 2003, faccia da santo e anima ribelle ed inquieta, la nuova popstar della musica italiana sangiovanni porterà live i suoi successi e, in particolare il suo album “Cadere volare” (Sugar), certificato oro da Fimi/GfK Italia, che declina all’interno di dodici canzoni inedite quell’esatto istante dello scatto ritratto sulla copertina del disco: il cadere e il volare sono un atto unico, momenti inscindibili che fanno parte dello stesso movimento.

L’album contiene il singolo “scossa”, che fa parte della colonna sonora dell’ultima stagione della serie tv Netflix Summertime. Venerdì 3 giugno è uscito “Mariposas” feat. Aitana, versione spagnola della hit triplo disco di platino “farfalle”, brano con cui l’artista ha partecipato alla 72^ edizione del Festival di Sanremo tra i Big. “La mia musica ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza”.

È così che sangiovanni descrive il modo in cui si approccia alle canzoni. Ed è un modo che ha raggiunto risultati straordinari, che lo hanno consacrato artista rivelazione: ventuno dischi di platino e cinque ori, oltre cento milioni di streaming per la sua “Malibu” che è il brano più ascoltato del 2021 sia su Spotify che su Apple Music e il video più visto del 2021 su Vevo. Record anche su Tik Tok: due brani di sangiovanni – “Malibu” e “Lady” – sono nella top 5 assoluta di creazioni dell’anno. La seconda edizione del Roccella Summer Festival, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale si appresta a volgere al termine: l’ultimo appuntamento in cartellone è con Elisa e il suo “Back to the future live tour” il prossimo 7 settembre.