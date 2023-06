Roccella Jonica. Giunti altri 103 migranti, è il terzo sbarco in questa settimana - Tempostretto

Si tratta del terzo sbarco in questa settimana, del ventunesimo in questo 2023. Il natante sarebbe partito nella notte di mercoledì dalla Turchia

ROCCELLA JONICA – Altri 103 migranti che si trovavano a bordo di una barca a vela in difficoltà a causa delle critiche condizioni del mare, sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera al largo della costa jonica reggina. Si tratta del terzo sbarco in questa settimana, del ventunesimo in questo 2023. Il natante con a bordo in prevalenza afghani, una ventina di donne e una decina di bambini, sarebbe partito nella notte di mercoledì dalle coste della Turchia. Una volta sbarcati nel Porto delle Grazie, i profughi sono stati sistemati momentaneamente in una tensostruttura gestita dai volontari della Croce rossa, della Protezione civile comunale e da una equipe di Medici senza frontiere, in attesa di una collocazione.