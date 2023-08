Roccella Jonica. Identificate e sanzionate tre persone per abbandono illecito e smaltimento di rifiuti - Tempostretto

I tre soggetti sono stati individuati dalla polizia locale, diretta dal tenente Francesco Riganati, nel corso di una serie di controlli

ROCCELLA JONICA – Nel corso di una serie di attività di controllo del territorio svolte dalla Polizia Locale, diretta dal tenente Francesco Riganati, sono stati individuati e sanzionati alcuni soggetti intenti a violare il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Le operazioni hanno permesso di identificare due distinte persone, nei confronti delle quali sono state comminate sanzioni per abbandono illecito e non corretto smaltimento di rifiuti. La prima mentre era alla guida di un’autovettura è stata sorpresa a lanciare una busta di spazzatura, la seconda abbandonare rifiuti catalogati come Raee e materiale legnoso nei pressi di una struttura ricettiva. In una contrada periferica di Roccella, infine, è stata individuata e sanzionata una terza persona nell’atto di depositare rifiuti a margine della strada.