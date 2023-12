Roccella Jonica. Trovati in possesso di petardi illegali, denunciati due minorenni - Tempostretto

65, i petardi sequestrati dai carabinieri nei confronti dei due giovani, che sono stati denunciati alla Procura dei Minorenni di Reggio Calabria

ROCCELLA JONICA – Una 14enne e un 15enne, sono stati denunciati dai carabinieri, poiché trovati

in possesso di materiale pirotecnico illegale. La minorenne aveva portato a scuola alcuni petardi del tipo “Osimhen”, dedicati alla stella della squadra di calcio campione d’Italia e molto diffusi nel napoletano. I militari dell’Arma, giunti all’interno della Scuola poiché prontamente allertati da personale dell’Istituto Scolastico, hanno sequestrato il materiale che risultava essere di categoria F4, ovvero con rischio potenziale elevato e destinato ad essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, è comunemente catalogato come «fuochi d’artificio professionali». Nel corso della conseguente

perquisizione presso l’abitazione della ragazza sono stati trovati ulteriori petardi della stessa tipologia all’interno del suo zaino di scuola. Successivi controlli hanno consentito di rinvenire e sequestrare petardi della medesima tipologia in possesso ad un 15enne che deteneva anche un artifizio pirotecnico artigianale, privo di alcun requisito di sicurezza e potenzialmente molto pericoloso. Sono complessivamente 65 i petardi sequestrati dai carabinieri nei confronti dei due giovani, che sono stati denunciati alla Procura dei Minorenni di Reggio Calabria.