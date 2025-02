Roccella Jonica. Un 36enne finisce in manette per detenzione di droga ai fini di spaccio

Sui panetti di hashish erano stampati da un lato l'effige di una testa di leone e dall'altro una foto raffigurante dei panini

ROCCELLA JONICA – Un 36enne di origine tunisina è stato arrestato dalla Polizia di Stato, in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo, ad esito della perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione sita a Roccella Ionica, è stato trovato in possesso di circa 263 grammi di hashish, suddiviso in diversi panetti sui quali erano stampati da un lato l’effige di una testa di leone e dall’altro una foto raffigurante dei panini.

Oltre alla sostanza stupefacente, i poliziotti del Commissariato di Siderno hanno rinvenuto e sequestrato un bilancino elettronico di precisione, delle buste di cellophane per il confezionamento della sostanza e circa 200 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di vendita della droga.

Il controllo svolto dai poliziotti si inserisce in un’ampia attività finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, che ha avuto inizio con una perquisizione personale nei confronti del 36enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, durante la quale è stata rinvenuta una dose di sostanza stupefacente. Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato messo a disposizione della competente

autorità giudiziaria.