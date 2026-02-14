“Stop esecuzioni e dittatura in Iran”, da Messina un nuovo appello alla libertà FOTO e VIDEO

Stamattina il sit-in in galleria da parte degli studenti iraniani di Unime. In primo piano cartelloni e foto di giovani connazionali uccisi

MESSINA – “L’Iran deve essere libero. Vogliamo libertà. E quando l’Iran sarà libero da questo regime malvagio sarà un bene per il Medio Oriente e per tutto il mondo. Tanti giovani come me, e migliori di me, sono morti per la libertà nel mio Paese”. La studentessa di Scienze politiche Ella Nazam esprime la sua preoccupazione e il suo dolore. Stamattina un sit-in alla galleria “Vittorio Emanuele” animato dagli studenti iraniani dell’Università di Messina. In primo piano cartelloni e fotografie di giovani connazionali uccisi.

Il grido di libertà in galleria: “Democrazia per l’Iran”

“Abbiamo bisogno del sostegno dell’Italia. Non possiamo comunicare con le nostre famiglie e sentiamo il peso di questo regime oppressivo. Guardiamo con favore al principe ereditario erede al trono Reza Pahlavi (in galleria sono state esposte delle sue foto, n.d.r.). Lui vuole democrazia e libertà”, spiega Nazam.

Di recente la rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026, ha ricordato il sacrificio per la libertà di Yasin Mirzaei, lo studente iraniano di Unime recentemente ucciso nel suo Paese nel corso di una delle rivolte in atto contro il regime totalitario degli ayatollah. La professoressa Giovanna Spatari ha, poi. rivolto un saluto alla delegazione di studenti iraniani invitati alla cerimonia. Il lungo e caloroso applauso del pubblico presente ha abbracciato simbolicamente i giovani universitari e li ha fatti sentire parte integrante della comunità messinese.

