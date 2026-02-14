 "Stop esecuzioni e dittatura in Iran", da Messina un nuovo appello alla libertà FOTO e VIDEO

“Stop esecuzioni e dittatura in Iran”, da Messina un nuovo appello alla libertà FOTO e VIDEO

Marco Olivieri

“Stop esecuzioni e dittatura in Iran”, da Messina un nuovo appello alla libertà FOTO e VIDEO

sabato 14 Febbraio 2026 - 12:26

Stamattina il sit-in in galleria da parte degli studenti iraniani di Unime. In primo piano cartelloni e foto di giovani connazionali uccisi

MESSINA – “L’Iran deve essere libero. Vogliamo libertà. E quando l’Iran sarà libero da questo regime malvagio sarà un bene per il Medio Oriente e per tutto il mondo. Tanti giovani come me, e migliori di me, sono morti per la libertà nel mio Paese”. La studentessa di Scienze politiche Ella Nazam esprime la sua preoccupazione e il suo dolore. Stamattina un sit-in alla galleria “Vittorio Emanuele” animato dagli studenti iraniani dell’Università di Messina. In primo piano cartelloni e fotografie di giovani connazionali uccisi.

Il grido di libertà in galleria: “Democrazia per l’Iran”

“Abbiamo bisogno del sostegno dell’Italia. Non possiamo comunicare con le nostre famiglie e sentiamo il peso di questo regime oppressivo. Guardiamo con favore al principe ereditario erede al trono Reza Pahlavi (in galleria sono state esposte delle sue foto, n.d.r.). Lui vuole democrazia e libertà”, spiega Nazam.

Sit-in a Messina per l'Iran
Sit-in a Messina per l'Iran
Sit-in a Messina per l'Iran
Sit-in a Messina per l'Iran
Sit-in a Messina per l'Iran
Sit-in a Messina per l'Iran
Sit-in a Messina per l'Iran
Sit-in a Messina per l'Iran
Sit-in a Messina per l'Iran

Di recente la rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026, ha ricordato il sacrificio per la libertà di Yasin Mirzaei, lo studente iraniano di Unime recentemente ucciso nel suo Paese nel corso di una delle rivolte in atto contro il regime totalitario degli ayatollah. La professoressa Giovanna Spatari ha, poi. rivolto un saluto alla delegazione di studenti iraniani invitati alla cerimonia. Il lungo e caloroso applauso del pubblico presente ha abbracciato simbolicamente i giovani universitari e li ha fatti sentire parte integrante della comunità messinese.

Sit-in a Messina per l'Iran
Sit-in a Messina per l'Iran
Sit-in a Messina per l'Iran
Sit-in a Messina per l'Iran
Sit-in a Messina per l'Iran
Sit-in a Messina per l'Iran

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’I.I.S. “Antonello” si rinnova: ecco i nuovi indirizzi della scuola VIDEO
Nel weekend ancora piogge, in attesa dell’ultima burrasca atlantica di martedì grasso
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED