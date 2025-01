Roccella. Martedì sarà presentato lo Sportello di Ascolto attivato dall’Amministrazione comunale

Lo Sportello sarà attivo a partire dal 13 gennaio ogni lunedì, martedì e venerdì nella sala del Consiglio Comunale del Palazzo Municipale

ROCCELLA JONICA – Martedì prossimo 7 gennaio alle ore 17, nella sala consiliare del Comune di Roccella Jonica, sarà presentato nel corso di una conferenza stampa lo Sportello informativo a servizio della disabilità e dello svantaggio sociale dei minori.

Lo Sportello sarà attivo a partire dal 13 gennaio ogni lunedì, martedì e venerdì nella sala del

Consiglio Comunale del Palazzo Municipale, in via Cristoforo Colombo, e si avvarrà dell’ausilio di

figure professionali come logopediste, psicologhe, psicomotriciste, insegnanti di sostegno, assistenti

educativi e alla comunicazione.

Il servizio, offerto dall’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, fornirà informazioni e supporto gratuito a famiglie e docenti e, per le scuole che lo richiedono, anche attività di formazione

su tematiche di rilievo tra cui D.S.A. (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e B.E.S (Bisogni

Educativi Speciali).