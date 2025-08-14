Rodia. Ok al progetto per il parcheggio

Il costo stimato è di 600mila euro
MESSINA – Approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (Dip) per la costruzione di un parcheggio a Rodia, un’opera destinata a migliorare la viabilità e la qualità della vita di residenti e visitatori.
Il costo complessivo stimato del progetto ammonta a 600mila euro (esattamente 599mila 540 euro). La delibera autorizza ora il Dipartimento Servizi Tecnici ad avviare le successive fasi di progettazione. La gestione del procedimento è stata affidata all’ingegner Silvana Mondello, nominata responsabile unica del progetto (Rup).
Questo passaggio amministrativo segna l’inizio ufficiale dell’iter che porterà alla realizzazione di un’infrastruttura fondamentale per Rodia, un’opera attesa per potenziare i servizi offerti e valorizzare il territorio.