Rodolfo è sparito nel nulla, l’appello del sindaco di Giardini: “Facciamo rete per trovarlo”

Del 62enne non si hanno più notizie dallo scorso 7 giugno, quando è salito su un treno a Messina per fare ritorno nella cittadina jonica

GIARDINI NAXOS – Di Rodolfo Tedesco, 62enne di Giardini Naxos, non si hanno più notizie dallo scorso 7 giugno. Quando è salito su un treno a Messina senza mai però arrivare alla sua stazione di destinazione. Sembrerebbe sia sceso a Galati e da allora di lui si è persa ogni traccia. Vane, fino a questo momento, sono state le ricerche, scattate dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla famiglia. Oggi il sindaco di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi, ha fatto un appello con l’obiettivo di ritrovare Rodolfo.

“Sono preoccupato, assieme a tutta la cittadinanza – ha detto il primo cittadino -. In questo particolare momento mi sento molto vicino alla famiglia alla quale sono legato da amicizia ed affetto, in particolare con il fratello Sandro. Faccio un appello a tutti affinché si possa fare rete per ritrovare il nostro concittadino”.

Le indagini hanno permesso di ritrovare il telefono di Rodolfo Tedesco, abbandonato nella zona di Galati. Dopo la denuncia si sono attivate Polfer e Carabinieri. Sono stati contattati i pronto soccorso di Messina e sono stati allertati i centri per persone senza fissa dimora. Ma di Rodolfo nessuna traccia. Del caso si è interessata anche la nota trasmissione “Chi l’ha visto?” di Rai 3.